Το ενδεχόμενο να καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη την Τετάρτη στο Καζακστάν είναι το επικρατέστερο σενάριο καθώς προς σε αυτή την κατεύθυνση δείχνουν τόσο κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν όσο και οι ΗΠΑ.

Ειδικότερα, πηγές του Αζερμπαϊτζάν δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters νωρίτερα την Πέμπτη ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, το Pantsir-S.

Increasing speculation in Russian media that the Baku-Grozny Azerbaijan Airlines flight was shot down by Russian air defenses that mistook it for a Ukrainian drone. Footage of the damage to the fuselage. pic.twitter.com/QzsDbCLDtS — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 25, 2024

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι. Νωρίτερα, έκανε εκτροπή της πορείας του πάνω από μια περιοχή της Ρωσίας όπου τους τελευταίους μήνες η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J2-8243 από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τον Γκρόζνι, στην Τσετσνία. Συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας αφού αντιμετώπισε μια «έκτακτη ανάγκη». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, ενδέχεται να χτυπήθηκε από ένα σμήνος πουλιών.

This video shows what happened in the minutes before the plane crash in Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing. pic.twitter.com/n89kp6oYDN — Lucifer (@krishnakamal077) December 26, 2024

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S. Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο Reuters δείχνουν κάτι που μοιάζει με ζημιές από θραύσματα στο τμήμα της ουράς του αεροπλάνου.

Αμερικανός αξιωματούχος: Η πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι χτυπήθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι σύστημα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας ενδέχεται να έπληξε το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη χθες στο Καζακστάν, δήλωσε σήμερα ένας στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος .

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι αν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, αυτό θα δείξει τη ρωσική απερισκεψία στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι αρχές δεν έχουν καμία επίσημη εξήγηση για τα αίτια της συντριβής

Οι αρχές του Καζακστάν δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσουν, ούτε όμως και να διαψεύσουν ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που κατέπεσε την Τετάρτη κοντά στην πόλη Άχταου καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κανένα συμπέρασμα για τη συντριβή, είπε ο περιφερειακός Εισαγγελέας Μεταφορών Αμπιλαϊμπέκ Ορνταμπάγιεφ.

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση για τη συντριβή.

Να μην γίνονται εικασίες, λέει το Κρεμλίνο

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αεροπλάνο Embraer EMBR3.SA συνετρίβη χθες, Τετάρτη, κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε 38 ανθρώπους, ύστερα από την εκτροπή του από την κανονική του πορεία πάνω από περιοχή της Ρωσίας την οποία πρόσφατα υπερασπίστηκε η Μόσχα από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

NATO: Να ερευνηθούν πλήρως οι αιτίες

Το NATO ζήτησε σήμερα να ερευνηθούν πλήρως οι αιτίες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, από την οποία σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι.

«Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τα θύματα της πτήσης J28243» ανέφερε η εκπρόσωπος Φάραχ Νταχλάλα σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και ζητούμε πλήρη διερεύνηση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι τα αίτια της συντριβής παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στην πόλη Άχτατου του Καζακστάν, αφού νωρίτερα εξετράπη από την πορεία του, πάνω από μια περιοχή της Ρωσίας στην οποία η Μόσχα λέει ότι πρόσφατα αναχαιτίστηκαν επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

