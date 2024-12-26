Η βραζιλιάνικη Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι έστειλε τρεις ερευνητές της στο Καζακστάν για να συμμετάσχουν σε έρευνα για τα αίτια τις συντριβής αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines.

Το βραζιλιάνικης κατασκευής επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη χθες κοντά στην πόλη Άχταου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι.

Οι Βραζιλιάνοι ερευνητές θα «παράσχουν τεχνική υποστήριξη» στην έρευνα που διεξάγεται από τις αρχές του Καζακστάν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες που είναι γνωστοί σε όλη τη βιομηχανία με τη νομική τους ονομασία ως "Annex 13," τόνισε η Πολεμική Αεροπορία.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J2-8243 από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τον Γκρόζνι, στην Τσετσνία. Συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας αφού αντιμετώπισε μια «έκτακτη ανάγκη».

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν καταστή ακόμη σαφή, ωστόσο δηλώσεις μη κατονομαζόμενων αξιωματούχων έχουν αφήσει υπόνοιες περί εμπλοκής στο δυστύχημα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Τέσσερις αζέρικες πηγές, με γνώση των ερευνών, δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Σεροπορίας της Ρωσίας, το αεροσκάφος ενδέχεται να χτυπήθηκε από ένα σμήνος πουλιών.

Οι αρχές του Καζακστάν από την πλευρά τους δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσουν, ούτε όμως και να διαψεύσουν ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Μη κατονομαζόμενος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα πως υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ενδέχεται να έπληξε το αεροσκάφος της πτήσης J2-8243.

