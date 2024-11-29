Ο ΠΟΥ χαρακτηρίζει «καταστροφική» την κατάσταση στη Γάζα, προειδοποιεί εναντίον των φοβερών ελλείψεων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε χθες Πέμπτη εναντίον των μεγάλων ελλείψεων —φαρμάκων, τροφίμων, στέγης, καυσίμων— στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στο βόρειο τμήμα της, περιγράφοντας την «καταστροφική» κατάσταση στο πεδίο.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, υπενθύμισε πως όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας πριν από έναν χρόνο και πλέον, με έναυσμα την πολύνεκρη έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, σχεδόν όλοι οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι είχαν καταφύγει είτε σε δημόσια κτίρια ή σε σπίτια συγγενών.

«Τώρα, το 90% ζει σε σκηνές», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη. Γεγονός που σημαίνει ότι οι εκτοπισμένοι είναι πιο «ευάλωτοι σε λοιμώξεις του αναπνευστικού» και άλλες ασθένειες, την ώρα που «το ψύχος, η βροχή και οι πλημμύρες θα επιδεινώσουν τη διατροφική ανασφάλεια και τον υποσιτισμό».

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ακόμα πιο απελπιστική στο βόρειο τμήμα του θυλάκου υπό ισραηλινή πολιορκία. Στον τομέα αυτό υπάρχει κίνδυνος λιμού, σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα.

Ο ΠΟΥ και συνεργαζόμενοι φορείς έστειλαν αυτή την εβδομάδα αποστολή για τρεις ημέρες στον βορρά. Η ομάδα επισκέφθηκε πάνω από δέκα δομές υγείας.

Ο Δρ. Τέντρος ανέφερε πως η ομάδα του είδε «μεγάλο αριθμό τραυματιών και αυξανόμενο αριθμό ασθενών με χρόνιες ασθένειες που χρειάζονται θεραπεία».

Διαπίστωσε «κρίσιμη έλλειψη απολύτως απαραίτητων φαρμάκων», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ «κάνει ό,τι μπορεί —όλα όσα (του) επιτρέπει το Ισραήλ να κάνει— για να προσφέρει υπηρεσίες και να διανείμει υλικό», σημείωσε.

Ο Ρικ Πέπερκορν, ο αντιπρόσωπος του ΠΟΥ στα Παλαιστινιακά Εδάφη, δήλωσε πως ελπίζει ότι αποστολή που προγραμματίζεται να γίνει αύριο Σάββατο θα μπορέσει να φθάσει στα μοναδικά δύο νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στον βορρά, έστω «στο ελάχιστο» των δυνατοτήτων της, το Καμάλ Αντουάν και το Αλ Άουντα.

«Χρειάζονται τα πάντα», επέμεινε. Τα νοσοκομεία έχουν ειδικά έλλειψη καυσίμων. Και «χωρίς καύσιμα, είναι αδύνατη οποιαδήποτε ανθρωπιστική επιχείρηση».

Ο κ. Πέπερκορν ανέφερε πάντως μια θετική εξέλιξη, πως ο ΠΟΥ στις αρχές της εβδομάδας διευκόλυνε την επείγουσα ιατρική διακομιδή 17 ασθενών από τη Λωρίδα της Γάζας στην Ιορδανία. Από αυτούς, οι 12 αναμένεται να μεταφερθούν στις ΗΠΑ για θεραπεία.

Συμπεριλαμβάνονται στους σχεδόν 300 ασθενείς που επιτράπηκε να βγουν από τον θύλακο αφότου ο στρατός του Ισραήλ έκλεισε την κυριότερη συνοριακή διέλευση της Λωρίδας της Γάζας, αυτή στη Ράφα, στις αρχές του Μαΐου, σημείωσε.

Όμως περίπου 12.000 ασθενείς περιμένουν στη Γάζα να επιτραπεί να φύγουν για ιατρικούς λόγους, πρόσθεσε, ζητώντας να ανοίξουν ιατρικοί διάδρομοι για να μπορέσει να γίνει αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

