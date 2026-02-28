Πριν από λίγο, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε μια σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν ανακοίνωσε σε διάγγελμά του από το θέρετρό του στο Μάρ-α-Λάγκο ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Η επίθεση στο Ιράν είναι μεγάλης κλίμακας και αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι στρατιωτικούς αξιωματούχους.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς».

Οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους πυραύλους του Ιράν και θα ισοπεδώσουν την πυραυλική του βιομηχανία, βόμβες θα πέφτουν παντού, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα διασφαλίσουμε ότι οι τρομοκράτες της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο» τόνισε, μιλώντας για «μαζική και διαρκή επιχείρηση».

«Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ένα πολύ απλό μήνυμα. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό το καθεστώς σύντομα θα μάθει ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δύναμη και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών» συμπλήρωσε.

«Θα καταστρέψουμε το ναυτικό τους, Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε την πυραυλική τους βιομηχανία. Θα εξαλειφθεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «Αμερικανοί μπορεί να χαθούν και οι ΗΠΑ μπορεί να υποστούν απώλειες, αλλά κάνουμε την επιχείρηση για το μέλλον».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους, λέγοντας ότι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης με πλήρη ασυλία - ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο.

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες ανέφερε «όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας — θα είναι δική σας. Αυτή πιθανότατα θα είναι η μόνη σας ευκαιρία για γενιές».

Πηγή: skai.gr

