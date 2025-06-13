Air India: Η Βρετανία μία ημέρα μετά

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Βρετανία μετά το τραγικό δυστύχημα της Air India, με μοναδικό επιζώντα τον 40χρονο Βισβάς Κουμάρ Ραμές από το Λέστερ. Η πτήση της Air India, η μοναδική που διασυνδέει απευθείας το Λονδίνο με το Αχμενταμπάντ, κατέληξε σε καταστροφή λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, με το αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner να συντρίβεται. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, 241 άνθρωποι – μεταξύ αυτών Ινδοί, Βρετανοί, Πορτογάλοι και Καναδοί επιβάτες, καθώς και το πλήρωμα – έχασαν τη ζωή τους, με μοναδική φωτεινή εξαίρεση τον Ραμές.

Ο μοναδικός επιζών και οι πρώτες αντιδράσεις

Η είδηση της διάσωσης του Ραμές έχει κατακλύσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που αναφέρονται σε εκείνον ως «θαύμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ακούστηκε έντονος θόρυβος, ακολούθησε πτώση και επικράτησε πανικός. «Γύρω μου υπήρχαν παντού σώματα και ήμουν τρομαγμένος. Σηκώθηκα και απλά έτρεξα», είπε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, οι βρετανικές αρχές, με τη συμμετοχή του τμήματος διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων (Air Accidents Investigation Branch), ανακοίνωσαν ότι προσφέρουν επίσημα βοήθεια στις ινδικές αρχές ώστε να ριχθεί φως στα αίτια της τραγωδίας, καθώς πολλοί Βρετανοί επέβαιναν στην πτήση.

Συλλυπητήρια δηλώσεις και κριτική στη διαχείριση της κρίσης

Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το δυστύχημα «αποκαρδιωτικό», ενώ και το παλάτι εξέφρασε τη θλίψη του, αναφέροντας: «οι προσευχές και η βαθύτερη δυνατή συμπάθειά μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους αυτών που επηρεάστηκαν από το αποκρουστικό και τραγικό δυστύχημα».

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, εκφράζεται δυσφορία για την έλλειψη στήριξης από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών. Όπως δηλώνει συγγενής τετραμελούς οικογένειας που έχασε τα μέλη της, «είμαι θυμωμένη που κανείς δεν μας προσέγγισε από τα κλιμάκια της κυβέρνησης για υποστήριξη ή να μας ρωτήσει αν χρειαζόμαστε κάτι».

Παρά την τραγωδία, δεν έχουν οργανωθεί ειδικές πτήσεις για τους συγγενείς που επιθυμούν να μεταβούν στην Ινδία, ενώ στο Χάροου του Λονδίνου η κοινότητα των Γκουτζαράτις οργανώνει προσευχές και τελετές μνήμης για τα θύματα.

Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της συντριβής

Η ομάδα του BBC Verify συνομιλώντας με ειδικούς στις αερομεταφορές εξετάζει ως πιθανά αίτια το ενδεχόμενο σπάνιας διπλής βλάβης στους κινητήρες αλλά και το αν λειτούργησε η εφεδρική τουρμπίνα έκτακτης ανάγκης. Ένα ακόμη σενάριο αφορά ενδεχόμενη σύγκρουση του αεροσκάφους με πτηνά, δεδομένης της πρόσφατης αύξησης περιστατικών τέτοιου είδους στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ.

Επιπλέον, ελέγχεται ο ρόλος των υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, καθώς οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτούν διαφορετικές τεχνικές ρυθμίσεις στις πτήσεις – διαφορετικά μπορεί να προκληθούν καταστροφικές βλάβες στα πτερύγια του αεροσκάφους.

Πηγή: Deutsche Welle

