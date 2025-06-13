Βάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης καθώς και το στρατιωτικό αεροδρόμιο, όπου τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στοχοποιήθηκαν κατά το δεύτερο γύρο χτυπημάτων του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Από τα ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα σκοτώθηκαν 78 άνθρωποι και 329 τραυματίσθηκαν, όπως ανέφερε ιρανικό μέσο ενημέρωσης που κάνει λόγο για επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές. Μεταξύ των νεκρών ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ιράν αλλά και πυρηνικοί επιστήμονες.

Οι μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιθέσεις φαίνεται πως έχουν τρεις κύριους στόχους σύμφωνα με το BBC:

Να βλάψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Να υποβαθμίσουν τις αμυντικές του δυνατότητες

Να σκοτώσουν μέρος της στρατιωτικής και επιστημονικής του ηγεσίας

Η στρατηγική, η οποία φαίνεται να σχεδιαζόταν χρόνια και φαίνεται παρόμοια με αυτήν που εφάρμοσε με επιτυχία το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ, της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν στον Λίβανο, η οποία αποδυναμώθηκε σοβαρά στον πόλεμο του περασμένου έτους. Το Ισραήλ κατάφερε να διεισδύσει βαθιά στο Ιράν, υπογραμμίζεται στην ανάλυση του BBC, όπως ακριβώς έκανε και με τη Χεζμπολάχ.

Είχε λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για ορισμένους από τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους και επιστήμονες της χώρας, ενώ ορισμένες από τις επιθέσεις εξαπολύθηκαν εντός ιρανικού εδάφους.

Ο χρόνος της επίθεσης μπορεί να ήταν έκπληξη, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει εδώ και χρόνια ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

Το Ιράν αρνείται επανηλειμμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες το Ισραήλ έκανε λόγο για ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για να χτυπήσει ιρανικές εγκαταστάσεις: η αεράμυνα του Ιράν είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινές επιθέσεις πέρυσι και οι αντιπρόσωποί του στην περιοχή, μέρος αυτού που η Τεχεράνη αποκαλεί «Άξονα της Αντίστασης», είχαν υποβαθμιστεί, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Κομάντος της Μοσάντ διεξήγαγαν μυστικές επιχειρήσεις στην καρδιά του Ιράν

Κομάντος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών και ειδικών επιχειρήσεων Μοσάντ πραγματοποίησαν σειρά μυστικών επιχειρήσεων βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στα σημερινά ισραηλινά πλήγματα, δήλωσε πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβανόταν η ανάπτυξη κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας σε ανοικτές περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις ιρανικών πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος, χρήση προηγμένης τεχνολογίας εναντίον ιρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων και τη δημιουργία μιας βάσης επιθετικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κοντά στην Τεχεράνη, δήλωσε η πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο από την επιχείρηση κατά του Ιράν δημοσίευσε η Μοσάντ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ της χώρας πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από επιθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν τις άμυνές του από το εσωτερικό, αναφέρει το AP, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δημιουργήθηκε μια βάση για την εκτόξευση εκρηκτικών drones στο Ιράν και ότι τα drones ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης για να στοχεύσουν εκτοξευτές πυραύλων σε μια ιρανική βάση κοντά στην Τεχεράνη.

Είπαν ότι το Ισραήλ είχε επίσης περάσει λαθραία όπλα ακριβείας στο κεντρικό Ιράν και τα τοποθέτησε κοντά σε συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος. Δήλωσαν ότι ανέπτυξε επίσης συστήματα κρούσης σε οχήματα. Και τα δύο ενεργοποιήθηκαν κατά την έναρξη των επιθέσεων, προκειμένου να στοχεύσουν τις άμυνες του Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Δείτε βίντεο:

