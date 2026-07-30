Σαουδική Αραβία: 14 χώρες στηρίζουν τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής συμμαχίας

Η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή 43 χωρών και αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής αμυντικής συμμαχίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, στη συνάντηση εξετάστηκε η πρόταση το Ριάντ να αποτελέσει το ιδρυτικό και ηγετικό κράτος της νέας ναυτικής αμυντικής συμμαχίας, καθώς και να φιλοξενήσει την έδρα της.

Όπως αναφέρεται, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και της θαλάσσιας ασφάλειας στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, περιοχές ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, το Σουδάν και το Τζιμπουτί, υπέγραψαν κοινή δήλωση υποστήριξης της πρότασης για τη συγκρότηση της πολυεθνικής ναυτικής αμυντικής συμμαχίας.



Πηγή: skai.gr

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