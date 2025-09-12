Τι έγινε στην έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για το Κατάρ - Αμετανόητο το Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε χθες Πέμπτη τους βομβαρδισμούς της Τρίτης στη Ντόχα, χωρίς αξιοσημείωτα να κατονομάσει τη χώρα που τους εξαπέλυσε, το Ισραήλ, καλώντας σε «αποκλιμάκωση», ενώ το Κατάρ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τον «διπλωματικό ρόλο» του για να επιτευχθεί ειρήνη.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντάνον (φωτογραφία), απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του Κατάρ αλ Θάνι ανέφερε ότι «η ιστορία δεν θα είναι επιεικής με τους συνεργούς των τρομοκρατών».

Υπογράμμισε δε ότι «δεν θα υπάρχει ασυλία για τους τρομοκράτες» προειδοποιώντας ότι αν το Κατάρ δεν καταδικάσει, εκδιώξει και παραδώσει στη δικαιοσύνη της Χαμάς, «θα το κάνει το Ισραήλ».

Μάλιστα, ο Ντάνον συνέδεσε την επικαιρότητα με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου λέγοντας ότι «όταν ο Μπιν Λάντεν εξοντώθηκε στο Πακιστάν, το ερώτημα δεν ήταν "γιατί δέχτηκε επίθεση σε ξένο έδαφος;", αλλά "γιατί του δόθηκε καταφύγιο εξαρχής;". Δεν υπήρχε ασυλία για τον Μπιν Λάντεν και δεν μπορεί να υπάρχει ασυλία για τη Χαμάς».

Κατάρ: Το Ισραήλ ότι «οδηγείται από αιμοσταγείς εξτρεμιστές που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο»

Το Κατάρ κατήγγειλε την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου ως «άδικη επίθεση» και «παραβίαση της κυριαρχίας κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών», προειδοποιώντας ότι συνιστά «σοβαρή απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ ανέφερε ότι ο στόχος ήταν οικιστική περιοχή που φιλοξενούσε την ομάδα διαπραγματευτών της Χαμάς και τις οικογένειες τους, γνωστή σε διπλωμάτες και δημοσιογράφους που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο νεαρός αξιωματικός ασφαλείας Σαάντ Μοχάμεντ Αντόσι, 22 ετών, καθώς και άλλοι πολίτες και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Επρόκειτο για μια κατοικημένη περιοχή και οι επιθέσεις τρόμαξαν όσους ζούσαν εκεί. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται σχολεία και διπλωματικές κατοικίες», ανέφερε κ. Αλ Θάνι.

Ο κ. Αλ Θάνι υπενθύμισε ότι η ύπαρξη του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν στη Ντόχα και οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ είχαν οδηγήσει το 2020 σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ποτέ δεν στόχευσαν τους διαπραγματευτές». Αντίθετα, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι «διαστρεβλώνει» αυτό το μοντέλο και ότι «οι σημερινοί ηγέτες του Ισραήλ είναι αλαζόνες και πιστεύουν ότι απολαμβάνουν ατιμωρησία».

Το Κατάρ υπογράμμισε ότι η συνεργασία του με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο έχει ήδη οδηγήσει στην απελευθέρωση 148 ομήρων και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Δήλωσε ότι «δεν θα δεχθεί καμία επίθεση στην κυριαρχία του» και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης με μέσα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο.

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «οδηγείται από αιμοσταγείς εξτρεμιστές που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο» και διερωτήθηκε: «Πώς μπορούμε να φιλοξενούμε Ισραηλινούς εκπροσώπους, όταν έχουν διαπράξει αυτή την επίθεση; Έχετε ακούσει ποτέ για κράτος που επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε διαμεσολαβητή;».

Κλείνοντας ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων, απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και άρση του αποκλεισμού της Γάζας, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση στη λύση των δύο κρατών ως «τη μόνη οδό προς την ειρήνη».

ΗΠΑ: «Ο Τραμπ διαβεβαίωσε το Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί»

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, δήλωσε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος τώρα».

«Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος τους» ανέφερε η κ. Σέι.

Η Σέι τόνισε ότι ο τερματισμός του πολέμου μπορεί να έρθει «αν η Χαμάς αφοπλιστεί, απελευθερώσει τους ομήρους και παραδοθεί», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή, η Χαμάς συνεχίζει να απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ και να παρατείνει σκόπιμα την αγωνία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου τονίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε στον Πρόεδρο Τραμπ την επιθυμία του για ειρήνη, όταν οι δύο άνδρες μίλησαν χθες».

Καταλήγοντας, η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε ότι «παρά τη δυσάρεστη φύση αυτού του περιστατικού, ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

