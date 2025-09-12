Παρότι ο Λευκός Οίκος πιέζει για την επανέναρξη των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες ανησυχούν πως η απροκάλυπτη επίθεση κατά των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ εκτροχίασαν τις διαπραγματεύσεις, για τα καλά.

Η απογοήτευση της αμερικανικής κυβέρνησης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μεγαλώσει, μετά την ισραηλινή επίθεση της Τρίτης, ανέφερε στο Politico πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του έχουν αρχίσει να σκέφτονται αν ο Νετανιάχου, ο οποίος ενέκρινε την επίθεση και απείλησε πως θα κάνει κι άλλες, προσπαθούσε να σαμποτάρει τις συνομιλίες, σύμφωνα με το πρόσωπο που είναι κοντά στην ομάδα του Τραμπ.

«Κάθε φορά που κάνουν πρόοδο, φαίνεται ότι βομβαρδίζει κάποιον», ανέφερε μια πηγή και σημείωσε: «Γι' αυτό ο πρόεδρος και οι σύμβουλοί του είναι τόσο απογοητευμένοι με τον Νετανιάχου».

Σύμφωνα με αναφορές, το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τα κορυφαία μέλη της Χαμάς που είχε στο στόχαστρό του, αλλά χτύπησε άλλα μέλη της οργάνωσης στη Ντόχα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις δύο πηγές, ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να ηρεμήσει τους Καταριανούς και για αυτό το λόγο σήμερα, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Θα συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να συζητήσει την ισραηλινή επίθεση και την κατάσταση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Στην ατζέντα του είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ.

Πρόσωπο που είναι κοντά στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου είπε ότι ο Ρούμπιο συνομίλησε τις τελευταίες ημέρες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ-Θάνι, σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.

Όπως σημειώνει το Politico, και η αρχική αντίδραση του Λευκού Οίκου για το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ έδειχνε πως ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με τις κινήσεις του Νετανιάχου.

Η αμερικανική κυβέρνηση τόνισε επίσης ότι ενημερώθηκε για την επίθεση από τον αμερικανικό στρατό και ότι το Ισραήλ δεν τους ενημέρωσε και δεν συμβουλεύτηκε εκ των προτέρων τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην πρώτη της δήλωση η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ισχυρίστηκε επίσης πως η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει τους αξιωματούχους στη Ντόχα πριν από την επίθεση. Αφού αξιωματούχος του Κατάρ απάντησε ότι δεν είχαν λάβει καμία τέτοια προειδοποίηση, ο Τραμπ τροποποίησε τη δήλωση της Λέβιτ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είχε προειδοποιήσει επαρκώς τον Λευκό Οίκο για την επίθεση και ότι τα τηλεφωνήματα του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ προς τους αξιωματούχους του Κατάρ ήρθαν «πολύ αργά».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, «η ασαφής ειδοποίηση που δόθηκε ήταν εντελώς ανεπαρκής και δεν περιείχε τις λεπτομέρειες που απαιτούνταν για να προειδοποιήσει επαρκώς τους περιφερειακούς εταίρους».

Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η δήλωση του Τραμπ ήταν τόσο απότομη. Η απόφαση «λήφθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, δεν ήταν μια απόφαση που έλαβα εγώ», ανέφερε ο πρόεδρος και σημείωσε:

«Η μονομερής αεροπορική επίθεση στο Κατάρ, ένα κυρίαρχο έθνος και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, που εργάζεται σκληρά και αναλαμβάνει με θάρρος κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει στην ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής».

«Αυτή ήταν η πιο δημόσια κριτική που έχω δει από Ρεπουμπλικανό πρόεδρο προς Ισραηλινό ηγέτη εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε το πρόσωπο που είναι κοντά στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.

Η τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Νετανιάχου την Τρίτη, η πρώτη από τις δύο συνομιλίες μεταξύ τους μετά την επίθεση, ήταν ακόμη πιο «έντονη», πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό. «Ο πρόεδρος ήταν πολύ δυσαρεστημένος και το έδειξε ξεκάθαρα».

Όταν ο Τραμπ ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή τον Μάιο, αποφάσισε να μην επισκεφθεί το Ισραήλ. Και είπε στους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι ακόμη και τότε είχε αρχίσει να νιώθει απογοήτευση για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με την πηγή που είναι κοντά στην ομάδα του.

Σύμφωνα με τον ίδιος Αμερικανό αξιωματούχο, η «αδυναμία του Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου» είναι ιδιαίτερα ενοχλητική για τους Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προβαίνει σε κινήσεις που επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις των ΗΠΑ με χώρες όπως η Συρία και το Κατάρ.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος δεν γνώριζε αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχέδια να επιβάλει κυρώσεις στον Νετανιάχου.

Όσον αφορά το Κατάρ, «η προσοχή μας επικεντρώνεται στην εθνική μας ασφάλεια και κυριαρχία, οι οποίες απειλήθηκαν άμεσα από αυτή την επίθεση. Όλες οι άλλες πολιτικές εκτιμήσεις έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Ντόχα στο Politico.

«Όταν η μία πλευρά επιλέγει να βομβαρδίσει τον μεσολαβητή και μία από τις διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες, τι είδους συνομιλίες μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες;», διερωτήθηκε.



