Μήνυμα προς την Ελλάδα καθώς και στις Chevron-HELLENiQ Energy ότι πρέπει να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο έστειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τη Μεσόγειο, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, λίγες ώρες μετά την προσφορά των Chevron και HELLENiQ Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης.

«Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα και με αποτελεσματικό συντονισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της Τουρκίας με την Ιταλία, τονίζοντας την ικανοποίηση της Άγκυρας με τη Ρώμη στον αμυντικό τομέα.

«Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι με τη συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα. Η πρόσφατη εξαγορά της καθιερωμένης ιταλικής αεροδιαστημικής εταιρείας Piaggio Aerospace από την Baykar και η συνεργασία της με την ιταλική αμυντική εταιρεία Leonardo είναι υποδειγματικές για την περιοχή μας», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός και συνέχισε:



«Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην προμήθεια των Eurofighter είναι εξαιρετικά σημαντική για την Τουρκία και την Ιταλία», ενώ τόνισε ότι η περιοχή της Μεσογείου είναι επίσης κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης».



Ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε ότι «η ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε αυτούς τους τομείς θα είναι πολύ επωφελής τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα και με αποτελεσματικό συντονισμό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ευαισθησία που επέδειξε η Ιταλία σε αυτό το θέμα».

Αντόνιο Ταγιάνι: «Στρατηγικός μας εταίρος η Τουρκία»

Τη σημασία της ιταλοτουρκικής συνεργασίας επεσήμανε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία «στρατηγικό εταίρο», προσθέτοντας ότι η Ρώμη θέλει να συνεργαστεί η Άγκυρα για τη Λιβύη.

«Είναι μεγάλη η χαρά που φιλοξενώ στη Ρώμη τον ομόλογο μου Χακάν Φιντάν. Γνωρίζουμε πως για την Ιταλία, η Τουρκία είναι ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος», τόνισε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

«Θεωρώ πως η Τουρκία μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα στη Λιβύη και θεωρώ πως είναι εφικτή η συνεργασία μας. Έχουμε κοινό συμφέρον με την Τουρκία αν υπάρχει σταθερότητα στη Λιβύη και πιστεύω πως μπορούμε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε τον στόχο αυτό», πρόσθεσε.

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία αντιαεροπορικής άμυνας για τον «Ατσάλινο Θόλο»

Στην υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας υπέγραψε προχθές η Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. δολαρίων για συστήματα που θα συστήσουν τον «Ατσάλινο Θόλο», από τη στρατιωτική βιομηχανία Aseslan.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.