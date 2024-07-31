Τη δέσμευση σε λύση ΔΔΟ στο Κυπριακό επιβεβαίωσε η νέα βρετανική κυβέρνηση στη Βουλή

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη διατήρηση της βρετανικής θέσης υπέρ λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) στο Κυπριακό επιβεβαίωσε η νέα κυβέρνηση των Εργατικών σε συζήτηση περί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη, τελευταία ημέρα εργασιών πριν από το θερινό διάλειμμα.

Συγκεκριμένα, ο επί τέσσερις δεκαετίες βουλευτής των Συντηρητικών και πλέον αναπληρωτής πρόεδρος στη νέα Βουλή των Κοινοτήτων σερ Ρότζερ Γκέιλ, γνωστός για την πολυετή φιλοκυπριακή του δράση, ζήτησε να πληροφορηθεί από την καινούρια ηγεσία του Foreign Office τι κινήσεις προτίθενται να γίνουν για επίλυση του Κυπριακού.

«Αυτό το καλοκαίρι είναι η 50ή επέτειος από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας και κατοχή του βορείου τμήματος της νήσου της Κύπρου. Θα πει ο Υπουργός Εξωτερικών στο σώμα τι βήματα και πρωτοβουλίες θα πάρει η κυβέρνησή του για να επιδιώξει να επιλύσει αυτή την παγωμένη σύρραξη, για την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει ιστορική ευθύνη ως εγγυήτρια δύναμη;» ήταν το ερώτημα του σερ Ρότζερ.

Την απάντηση ανέλαβε να δώσει ο αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις υφυπουργός Εξωτερικών Στίβεν Ντάουτι.

Αρχικά ευχαρίστησε τον σερ Ρότζερ για τη «σημαντική» όπως τη χαρακτήρισε ερώτηση, προσθέτοντας ότι γνωρίζει καλά το ενδιαφέρον του πολύπειρου βουλευτή για το Κυπριακό εδώ και πολλά χρόνια.

«Ως κυβέρνηση», απάντησε ο κ. Ντάουτι, «παραμένουμε δεσμευμένοι σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση πολιτικής ισότητας και προσήλωσης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσουμε να συνδιαλεγόμαστε με την απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών και τη διαδικασία των ΗΕ σε αυτό το σημαντικό ζήτημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.