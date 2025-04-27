Η απερχόμενη κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύτηκε σήμερα να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (Medicare) με δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για ιατρικές συμβουλές και υπηρεσίες τηλεϊατρικής, εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 3ης Μαΐου, καθώς το αυξημένο κόστος διαβίωσης αποτελεί κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας.

Το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα θεωρεί την προστασία του Medicare, όπου υπάρχει καθολική πρόσβαση, ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης μεταξύ του ίδιου και της συντηρητικής αντιπολίτευσης Φιλελευθέρων-Εθνικιστών, η οποία υποστηρίζει ότι θα διαχειριστεί καλύτερα την οικονομία και το μεταναστευτικό. Η απερχόμενη κυβέρνηση επεδίωξε να καταστήσει το Medicare σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, υποσχόμενη τον Φεβρουάριο να το ενισχύσει με 8,5 δισεκ. δολάρια Αυστραλίας (4,77 δισεκ. ευρώ).

Σήμερα, ο υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ είπε στην αυστραλιανή τηλεόραση ότι το νέο τηλεφωνικό κέντρο θα παρέχει 24ωρη επικοινωνία με ιατρικό προσωπικό και προορίζεται να καλύψει περιστατικά έκτακτης ανάγκης. «Σε ασθένεια ή τραυματισμό στην οικογένειά σας, το 1800MEDICARE θα είναι εκεί – μια τηλεφωνική γραμμή ιατρικών συμβουλών 24/7 και υπηρεσιών τηλεϊατρικής μετά το (σύνηθες) ωράριο εργασίας, υποστηριζόμενων από το Medicare», τόνισε ο Μπάτλερ, εκτιμώντας το κόστος σε 204 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (114 εκατ. ευρώ).

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι αναμένεται να ανακοινώσει το μέτρο σε ομιλία του στο Σίδνεϊ, την πιο πυκνοκατοικημένη μεγαλούπολη της Αυστραλίας και κρίσιμο πεδίο της εκλογικής μάχης.

Ο Πίτερ Ντάτον, ηγέτης του συνασπισμού Φιλελευθέρων-Εθνικιστών και βασικός αντίπαλος του Αλμπανέζι, έχει δεσμευτεί από την πλευρά του ότι θα δαπανήσει 9 δισεκ. δολάρια Αυστραλίας (5 δισεκ. ευρώ) για το Medicare εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 3ης Μαΐου.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ,

