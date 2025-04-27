Μιλώντας στο TikTok για την έμφυλη βία

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μία στις τέσσερις γυναίκες βιώνει βία στη σχέση της. Η Λίντα κατάφερε να ξεφύγει από μια κακοποιητική σχέση – χάρη και στα social media.

Η Λόραν φορά μπεζ γόβες και παντελόνι, κάθεται σταυροπόδι σε ένα σκαμπό και, με ένα αμυδρό χαμόγελο, διαβάζει στο κοινό μερικά από τα σχόλια μίσους που γράφουν κάτω από τα βίντεό της στο TikTok: «Ζυγίζεις 50 κιλά και τα βυζιά σου είναι τέσσερις φορές πιο βαριά από τον εγκέφαλό σου». Το κοινό ξεσπά σε γέλια.



Η Λόραν είναι καλεσμένη στα «Monday Talks», μια φεμινιστική σειρά ομιλιών σε ένα μπαρ του Βερολίνου, στο Νοϊκέλν. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ακτιβίστρια Αλίνα Κουλ. Όλες οι ομιλήτριες είναι δραστήριες στο TikTok. Το μπαρ είναι ασφυκτικά γεμάτο.

Φεμινισμός στα social media

Η Λόραν δεν φαίνεται να έχει αγχωθεί – και δεν χάνει και το χιούμορ της: Όπως και στο TikTok, μιλάει για τους λόγους που οδηγούν τις γυναίκες εγκλωβισμένες σε κακοποιητικές σχέσεις. Και μιλάει ανοιχτά για τις δικές της εμπειρίες. «Μίλησα δημόσια στο TikTok για την τελευταία μου σχέση: πώς με κακοποίησαν και με ταπείνωσαν, πώς βίωσα σεξουαλική και σωματική βία. Και πιστεύω ότι περισσότερες γυναίκες πρέπει να μιλούν ανοιχτά, γιατί η σιωπή προστατεύει μόνο τους θύτες», λέει.



Εξηγεί πως η βία δεν προέκυψε ξαφνικά μια μέρα, αλλά ξεκίνησε σταδιακά: «Άρχισε με απλά πράγματα, όπως η έλλειψη στήριξης στην εγκυμοσύνη και με τα παιδιά», λέει. Κορυφώθηκε όταν ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί, όταν ο σύντροφός της τη χτύπησε και απείλησε να τη σκοτώσει, μεθυσμένος.

Ελπίδα από τα social media

Απομονωμένη και απελπισμένη, βρήκε στήριξη μέσω του YouTube, παρακολουθώντας ιστορίες άλλων γυναικών. «Αυτά τα βίντεο μου έδωσαν κουράγιο», λέει η Λόραν. Έτσι, πήρε την απόφαση να χωρίσει. Ενάμιση χρόνο αργότερα, το 2019, έφυγε οριστικά από τη σχέση, ξεκίνησε να σπουδάζει και να εργάζεται, ενώ άρχισε να μιλάει στο TikTok για όσα έζησε.



Το TikTok, λέει, είναι ένας χώρος όπου μπορείς να πεις την ιστορία σου και να μάθεις από άλλες γυναίκες. Μέσα από το TikTok άρχισε να συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες γυναίκες, συχνά μετανάστριες. Και κυρίως, ότι δεν είναι μόνη της.



Και τώρα κάθεται σε μια φεμινιστική εκδήλωση σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ του Βερολίνου και γελά κυνικά με τα σχόλια μίσους που δέχεται στο διαδίκτυο. Μια γυναίκα από το κοινό τη ρωτά αν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει εξαιτίας των επιθέσεων στο TikTok. Η Λόραν δεν χρειάζεται πολύ για να βρει την απάντηση: «Αν έστω και μία γυναίκα δει το περιεχόμενό μου και καταφέρει να ξεφύγει από μια τοξική σχέση, τότε αξίζει να συνεχίσω».



Επιμέλεια: Χρυσα Βαχτσεβάνου



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.