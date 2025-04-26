Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε τα πυρά του κατά του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, το Σάββατο, με ανάρτησή του στο Truth Social αμφισβητώντας τη δέσμευσή του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και προειδοποιώντας ότι ίσως χρειάζεται «να αντιμετωπιστεί διαφορετικά».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, πόλεις και κωμοπόλεις τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς με "παρασύρει", και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών ή δευτερογενών κυρώσεων; Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αλλάζει η στάση των ΗΠΑ;

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον βασικό διαμεσολαβητή, να απειλούν ότι θα αποσυρθούν αν δεν υπάρξει σύντομα πρόοδος.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν επικρίνει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το ότι καθυστερεί την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο σπάνια έχει απευθύνει άμεση κριτική στον Πούτιν.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν αυτή η αλλαγή συνιστά πραγματική απειλή προς τον Πούτιν ή αποτελεί μια κίνηση τακτικής για να καθησυχάσει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Οι δηλώσεις του Τραμπ το Σάββατο ήρθαν έπειτα από την κριτική που άσκησε στον Ρώσο ηγέτη την Πέμπτη, με αφορμή τις επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, αμέσως μετά την παρουσία του στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στη Ρώμη, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αλλάζει στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Telegraph, πρόκειται για ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και όχι για επίσημη πολιτική ανακοίνωση. Έτσι, οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που θα μπορούσαν να πλήξουν οικονομικά τόσο τη Μόσχα όσο και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της, θα πρέπει να αξιολογηθούν μόνο όταν εφαρμοστούν στην πράξη.

Επίσης, οι επίμαχες δηλώσεις του Τραμπ έγιναν στο τέλος μιας μακροσκελούς ανάρτησης, στην οποία επιτέθηκε στους New York Times, κατηγόρησε τους πρώην προέδρους Ομπάμα και Μπάιντεν για τον πόλεμο στην Ουκρανία τον οποίο χαρακτήρισε «χαμένο από την πρώτη ημέρα».

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό τι συζητήθηκε ιδιωτικά, είτε κατά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρώμη είτε στις συνομιλίες του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Αιτίες της αλλαγής τόνου

Η αλλαγή στη γλώσσα του Τραμπ είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα απέφευγε να ασκήσει ανοιχτή κριτική στον Πούτιν, ενώ στις ειρηνευτικές του προτάσεις απαιτούσε περισσότερες παραχωρήσεις από την Ουκρανία παρά από τη Ρωσία.

Πιθανοί λόγοι για αυτή τη μεταστροφή περιλαμβάνουν την πιθανή απογοήτευση του Γουίτκοφ από τις διαπραγματεύσεις στη Μόσχα ή την επιρροή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παραδοσιακού Ρεπουμπλικανού σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ενδέχεται επίσης η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ζελένσκι στον μαρμάρινο ναό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου να συνέβαλε στην αλλαγή στάσης, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση ενδέχεται να οδήγησε και η επιρροή και από Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Άλλωστε, το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων κάθε άλλο παρά ευνοϊκό υπήρξε. Η Ρωσία κωλυσιεργεί με τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, επικαλούμενη «λεπτομέρειες» και «αξιολογήσεις», ενώ οι αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις έχουν εκθέσει τις ΗΠΑ. Μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο, που προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ο Τραμπ έγραψε δημόσια «Βλαντίμιρ, ΣΤΑΜΑΤΑ.»

Πρέπει να ανησυχεί το Κρεμλίνο;

Ανεξάρτητα από τα κίνητρα της αλλαγής τόνου, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία στο Κρεμλίνο. Παρά την προηγούμενη εχθρότητα του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ και την απειλή διακοπής της βοήθειας προς την Ουκρανία, πιο ψύχραιμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ δεν είναι προβλέψιμος σύμμαχος.

Όπως και με το παράδειγμα των New York Times, παρά τη φιλική διάθεση του Τραμπ προς τον Πούτιν, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι μπορεί να εκραγεί αν νιώσει εξαπατημένος. Κάποιοι φοβούνται ότι, αν θεωρήσει ότι η Μόσχα τον «κοροϊδεύει», θα μπορούσε να ρίξει όλο το βάρος της αμερικανικής ισχύος υπέρ της Ουκρανίας και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από κάθε προηγούμενη προσπάθεια.

Προς το παρόν, πάντως, η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Αν ο Τραμπ επιθυμεί πραγματικά να ασκήσει πίεση στον Πούτιν, θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα σε επικύρωση τραπεζικών και δευτερογενών κυρώσεων αντί να περιορίζεται σε απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



