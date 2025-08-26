Η παράκληση θύματος σεξουαλικής κακοποίησης προς τον Μασκ

Να σταματήσει η ανάρτηση συνδέσμων που προσφέρουν εικόνες από την κακοποίησή της στην πλατφόρμα X ζητάει από τον ιδιοκτήτη της Ίλον Μασκ μια κοπέλα θύμα, παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

«Είναι εξοργιστικό να ακούω ότι η κακοποίηση που δέχομαι - και η κακοποίηση τόσων άλλων - εξακολουθεί να διαδίδεται και να εμπορευματοποιείται εδώ», λέει η «Ζόρα», όπως την κατονομάζει το BBC στο ρεπορτάζ του.

Η «Ζόρα» ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα μέλος της οικογένειάς της πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Μια συλλογή εικόνων από την κακοποίησή της έχει γίνει διαβόητη μεταξύ των παιδεραστών που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιου είδους περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς εικόνες κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα στο διαδίκτυο.

«Κάθε φορά που κάποιος πουλάει ή μοιράζεται υλικό κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση» υποστηρίζει.

Το X έχει δηλώσει ότι έχει «μηδενική ανοχή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και ότι η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «κορυφαία προτεραιότητα».

Το BBC βρήκε φωτογραφίες της Ζόρα ενώ ερευνούσε υλικό από το παγκόσμιο εμπόριο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Childlight, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ασφάλειας Παιδιών. Το υλικό βρισκόταν ανάμεσα σε μια κρυφή συλλογή χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό Χ.

«Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι», λέει. «Αυτοί που διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνεργοί δράστες» δήλωσε εξοργισμένη στο BBC.

Εικόνες από την κακοποίησή της ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο, αλλά τώρα πλέον οι σύνδεσμοι προωθούνται ανοιχτά στο X.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλαγούν από παράνομο περιεχόμενο, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.

Πέρυσι, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια υποχρεωτικές αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) - παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους.

Το NCMEC επιχειρεί να εντοπίσει θύματα και δράστες και στη συνέχεια επικοινωνεί με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Οι αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtag, γνωστά στους παιδεραστές. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα συχνά προέρχονται από γνωστές εικόνες κακοποίησης παιδιών, αλλά μπορούν να περικοπούν ώστε να μην είναι άσεμνες.

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε το 2022 όταν ανέλαβε το Χ, ότι η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του.

«Επενδύουμε συνεχώς στην προηγμένη ανίχνευση, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε γρήγορα μέτρα κατά περιεχομένου και λογαριασμών που παραβιάζουν τους κανόνες μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της πλατφόρμας Χ στο BBC και επισήμανε ότι συνεργάζεται «στενά με το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) και υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου για τη δίωξη αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων».

Όταν το BBC μετά την έρευνά του ενημέρωση τη Ζόρα ότι οι φωτογραφίες της ανταλλάσσονταν μέσω του X, έστειλε το εξής μήνυμα προς τον Ίλον Μασκ: «Η κακομεταχείρισή μας κοινοποιείται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που έχετε στην κατοχή σας. Αν θα ενεργούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο και για τους υπόλοιπους από εμάς. Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.