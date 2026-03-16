Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε ο άλλοτε επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών (BND) και πρώην επικεφαλής της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΝΑΤΟ Άρντ Φράιταγκ φον Λόρινγκχοφεν.



Ο Γερμανός έλαβε ψεύτικο μήνυμα από «την υπηρεσία υποστήριξης» της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Signal που του ζητούσε να δώσει τον κωδικό PIN του, τον οποίο και εισήγαγε.

Πηγή: skai.gr

Μέσω του παραβιασμένου λογαριασμού του στο Signal οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του και άρχισαν να στέλνουν κακόβουλους συνδέσμους (links) στις πολυάριθμες, υψηλού επιπέδου, επαφές του, εμφανιζόμενοι ως εκείνος.Οι γερμανικές και ολλανδικές αρχές (BND και Dutch Intelligence) εκτιμούν ότι πίσω από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση βρίσκονταιοι οποίοι στοχεύουν υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους και πολιτικούς.Ο ίδιος παραδέχτηκε το περιστατικό στο περιοδικό Der Spiegel, δηλώνοντας ότι διέγραψε αμέσως τον λογαριασμό του και προειδοποίησε όλες τις επαφές του να μην ανοίξουν κανέναν σύνδεσμο που έλαβαν από αυτόν.

