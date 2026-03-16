Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο αποστολής πολεμικών πλοίων για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ, απορρίπτοντας το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για μια συλλογική προσπάθεια των συμμάχων.

Ο υπουργός ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε πως η κυβέρνηση εξετάζει εντατικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την επαναλειτουργία των Στενών, απέφυγε όμως να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δέσμευση για στρατιωτική εμπλοκή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλούνται οι εφημερίδες Times και Telegraph, το Λονδίνο μελετά την αποστολή drones για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών, αλλά επί του παρόντος αποκλείει τη χρήση πολεμικών πλοίων.

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να εξοργίσει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε ως «πολύ απογοητευτική» την έλλειψη υποστήριξης από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο για την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το απόγευμα της Κυριακής ενώ σήμερα σε ομιλία του στην Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να πει ότι «ο τερματισμός του πολέμου είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να μειωθεί το κόστος ζωής», και θα ανακοινώσει ένα πακέτο οικονομικής υποστήριξης για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ με κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, υπογραμμίστηκε η κρίσιμη σημασία που έχει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως επισημαίνει η Ντάουνινγκ Στριτ, η συνεχιζόμενη διατάραξη της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση του κόστους μεταφορών παγκοσμίως, γεγονός που πλήττει την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, ο Στάρμερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η επικοινωνία ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των δύο πλευρών να παραμείνουν σε επαφή.

