Ισπανία: Ένα app για τις γυναικοκτονίες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην Ισπανία, παρά το πρότυπο της χώρας στην ΕΕ, ο αριθμός των γυναικοκτονιών παραμένει υψηλός, με 157 καταγεγραμμένες δολοφονίες γυναικών στην περιφέρεια της Μαδρίτης τα τελευταία 20 χρόνια.

Το ψηφιακό πρότζεκτ Artrededor έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα και εφαρμογή που απεικονίζει σε εικονικό χάρτη τα σημεία όπου συνέβησαν γυναικοκτονίες, συνοδευόμενα από περιγραφές των εγκλημάτων σε κείμενο και ήχο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των χρηστών.

Μια από τις καταγεγραμμένες υποθέσεις περιγράφει μια σκληρή δολοφονία στη Μαδρίτη, όπου άνδρας επιτέθηκε στη σύντροφό του με δύο μαχαίρια, αφήνοντάς την με 67 μαχαιριές, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ψυχολογικής κακοποίησης και παθολογικής ζήλιας πριν τη δολοφονία.

Αν και πρότυπο στην ΕΕ, στην Ισπανία ο αριθμός των γυναικοκτονιών παραμένει υψηλός. Ένα ψηφιακό πρότζεκτ θέλει τώρα να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους χρήστες για τις γυναικοκτονίες γύρω τους.Προειδοποίηση: Το άρθρο αυτό περιέχει περιγραφές βίας που μπορεί να είναι ενοχλητικές για ορισμένους αναγνώστες.



«Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση, της επιτέθηκε χρησιμοποιώντας δύο μεγάλα μαχαίρια», αναφέρεται στη σοκαριστική περιγραφή μιας πρόσφατης δολοφονίας στη Μαδρίτη. «Την άφησε με 67 μαχαιριές, πολλές στην καρδιά και στους πνεύμονες και άλλες στο πόδι, στον λαιμό και στο στομάχι. Στη συνέχεια καθάρισε το σώμα της, […] το μετέφερε στο υπνοδωμάτιο και κάλεσε την αστυνομία. Το ζευγάρι είχε έναν γιο και δύο κόρες. Ο δολοφόνος ήταν γνωστό στη γειτονιά πως την κακοποιούσε ψυχολογικά και ήταν παθολογικά ζηλιάρης. “Ήταν πάντα μαζί”, ανέφερε ένας γείτονας. “Και όταν δεν ήταν, εκείνος της φώναζε και απαιτούσε να μάθει πού είχε πάει”».

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόκειται για την Υπόθεση 078 στο Artrededor, μια ιστοσελίδα και εφαρμογή που εμφανίζει σε έναν εικονικό χάρτη το σημείο όπου συνέβη μια γυναικοκτονία. Ένας σταυρός σηματοδοτεί μία περιοχή όπου μια γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Η σελίδα δίνει επίσης περιγραφή του εγκλήματος σε μορφή κειμένου και ήχου. Η Υπόθεση 078 αφορά μία από τις 157 γυναίκες που έχουν σκοτωθεί στην περιφέρεια της Μαδρίτης τα τελευταία 20 χρόνια.«Θέλω όλοι να γνωρίζουν πού δολοφονήθηκε μια γυναίκα στη γειτονιά τους, ώστε να μπορούν να επισκεφθούν το σημείο και να μάθουν την ιστορία της», λέει η Χάνα Λέο, η οποία ανέπτυξε την εφαρμογή μαζί με την αδελφή της Ίζαμπελ. Στόχος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τις γυναικοκτονίες και για το γεγονός ότι μπορεί να συμβούν ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε, δίπλα μας. Οι δύο αδερφές πιστεύουν ότι μόνο μέσω της ενημέρωσης μπορεί να προληφθούν τέτοιες μορφές βίας και οι δολοφονίες.Ένας άβολος χάρτηςΣήμερα η Λέο βρίσκεται στη Μαδρίτη για να παρουσιάσει το πρότζεκτ.Στην εκδήλωση βρίσκονται πολλές γυναίκες. Αν και αρκετές από αυτές δηλώνουν πως δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τα τραγικά συμβάντα που απεικονίζει ο χάρτης, η συζήτηση που γίνεται είναι ζωηρή. Πολλοί συμφωνούν στην ανάγκη να διδάσκονται και τα αγόρια και οι νεαροί άνδρες στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο για τη βία κατά των γυναικών, ενώ ορισμένοι προσθέτουν πως είναι σημαντικό να μάθουν και πώς να αντιδρούν, όταν αισθανθούν θυμό απέναντι σε μία γυναίκα ή πώς να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.Η Ισπανία θεωρείται πρότυπο στην ΕΕ για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών. Το 2004 έγινε το πρώτο κράτος-μέλος που αναγνώρισε τη βία με έμφυλα κριτήρια ως συστημικό πρόβλημα και εισήγαγε αντίστοιχους νόμους και νέα μέτρα. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, με τους αριθμούς να παρουσιάζουν ελαφρά μείωση. Το 2025 δολοφονήθηκαν στην Ισπανία 48 γυναίκες από άνδρες.Υπάρχουν επίσης 461 εξειδικευμένα ποινικά δικαστήρια στη χώρα, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις βίας κατά των γυναικών.Ωστόσο, έχουν παρουσιαστεί και προβλήματα. Φέτος για παράδειγμα προκλήθηκε έντονη κατακραυγή, όταν έγινε γνωστό πως έξι από τις δέκα γυναίκες που δολοφονήθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαν προηγουμένως καταθέσει καταγγελίες στην αστυνομία.«Μερικές φορές συνειδητοποιούμε ότι δεν φτάνουμε εγκαίρως και ότι τα μέτρα προστασίας δεν είναι πάντα αρκετά ευέλικτα και αποτελεσματικά», παραδέχθηκε η Ισπανίδα υπουργός Ισότητας, Άνα Ρεντόντο.«Να μην τις ξεχάσουμε»Κατά τη Λέο είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχαστούν οι γυναίκες που έχασαν έτσι τη ζωή τους. Η ίδια θεωρεί πως το Artrededor είναι ένας τρόπος ευαισθητοποίησης και υποστήριξης όσων έχουν επηρεαστεί από τη βία.«Είναι το ίδιο που κάνουμε και για τα θύματα πολέμου», λέει η Λέο.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

