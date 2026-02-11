Θετική η Λευκωσία για το Συμβούλιο Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κύπρος προσανατολίζεται να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, με τη σύνοδο να προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί ότι το Συμβούλιο αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ σε άλλες διενέξεις, όπως το Κυπριακό.

Οι όροι εντολής του Συμβουλίου ευθυγραμμίζονται με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και γι' αυτό δεν θεωρούνται ασύμβατοι με τον ΟΗΕ.

Ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Λευκωσίας στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της Κύπρου στη σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της DW, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου, αφού θεωρεί ότι το Συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και δεν έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ σε διενέξεις, όπως για παράδειγμα το Κυπριακό.

Πηγή: Deutsche Welle

Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι όροι εντολής του Συμβουλίου ευθυγραμμίζονται με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη λειτουργία Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα και, ως εκ τούτου, δεν είναι ασύμβατο με τον ΟΗΕ.Διαβουλεύσεις και ερωτήματαΌλο το προηγούμενο διάστημα η Κυπριακή Κυβέρνηση επιδόθηκε σε μια σειρά επαφών με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την πρόσκληση Τραμπ, καθώς πρόθεση της Λευκωσίας ήταν να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο μετά από διαβούλευση με την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους. Στις επαφές ενόψει της απάντησης η Λευκωσία διαμήνυσε σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που έχουν να κάνουν με το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ.Υπενθυμίζεται ότι στη Σύνοδο της 18ης Φεβρουαρίου έχουν προσκληθεί ορισμένα μόνο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτες χώρες, γεγονός που αποτρέπει την ανάγκη διαμόρφωσης κοινής θέσης εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών για το σύνολο των μελών.Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης, με τον εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, να δηλώνει πρόσφατα πως υπάρχουν ερωτήματα για το εύρος αρμοδιοτήτων, τη δομή διακυβέρνησης και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη του ΟΗΕ.

