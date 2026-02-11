Συχνό είναι πλέον το φαινόμενο πιλότοι από χώρες της Δύσης να εκπαιδεύουν Κινέζους στις τακτικές του ΝΑΤΟ.

Ο λόγος είναι πως τα τελευταία χρόνια η Κίνα απέκτησε με γοργό ρυθμό τεχνολογία στην αεροπορία, κάνοντας άλματα. Ανακάλυψε, ωστόσο, πως ενώ είχε τα τεχνικά μέσα, της έλειπε το δόγμα μην μπορώντας να τα χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο. Κάπως έτσι λοιπόν στράφηκε στη Δύση.

Όπως φαίνεται από τις παρακάτω φωτογραφίες, περίπου 30 Δυτικοί εκπαιδευτές βρίσκονται μπροστά σε κινεζικά αεροσκάφη 1ης γραμμής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Γιάννη Παλιούρα, υπάρχει μια εταιρεία από τη Νότιο Αφρική (Test Flying Academy of South Africa), η οποία προσφέρει υπηρεσίες για εκπαίδευση ανά τον κόσμο. Η Κίνα λοιπόν, ως ο εξής ένας πελάτης, παίρνει απόστρατους πιλότους από όλες τις δυτικές χώρες, οι οποίοι από την πλευρά τους δεν κάνουν απαραίτητα κάτι παράνομο.

Εκτός από έναν που αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα.

Ο Ντάνιελ Ντούγκαν, πρώην πιλότος των Αμερικανών πεζοναυτών, επιχειρούσε από αεροπλανοφόρα. Οι Κινέζοι κατασκεύασαν αεροπλανοφόρα, χωρίς όμως να γνωρίζουν πώς να πετάξουν από αυτά. Προσέλαβαν λοιπόν τον Ντούγκαν, τον πλήρωσαν και εκείνος πρακτικά «δημιούργησε» την κινεζική ναυτική αεροπορία.

Ο Αμερικανός είχε μετακομίσει στην Αυστραλία και όταν επέστρεψε κάποια στιγμή εκεί, συνελήφθη μετά από αίτημα των Αμερικανών. Εδώ και 3 χρόνια βρίσκεται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας χωρίς κατηγορίες.

