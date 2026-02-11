Λογαριασμός
Επίθεση ενόπλου με ομηρεία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη - Τουλάχιστον 3 τραυματίες (βίντεο)

Ένοπλος εισέβαλλε σήμερα σε σχολείο στη Σόνγκχλα της νότιας Ταϊλάνδης, κρατώντας ομήρους μαθητές και καθηγητές - Ο 18χρονος δράστης συνελήθφη

αστυνομια ταιλανδη

Ένοπλος εισέβαλλε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Hat Yai, στην περιφέρεια Σόνγκχλα της νότιας Ταϊλάνδης, κρατώντας ομήρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.

Σύμφωνα με το Reuters, δράστης είναι ένας 18χρονος, ο οποίος και συνελήθφη μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

Στην επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα ενώ όλοι οι ομηροι απελευθερώθηκαν.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ταϊλάνδη ένοπλη επίθεση σχολείο
