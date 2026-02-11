Ένοπλος εισέβαλλε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Hat Yai, στην περιφέρεια Σόνγκχλα της νότιας Ταϊλάνδης, κρατώντας ομήρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.
Σύμφωνα με το Reuters, δράστης είναι ένας 18χρονος, ο οποίος και συνελήθφη μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.
🚨 BREAKING: An 18‑year‑old gunman opened fire at Prathan Khiriwat School in Hat Yai, Thailand, injuring at least two people, and taking a female staff member hostage, police say. #HatYai #ThailandShooting pic.twitter.com/ZFHnLLyXVr— The South Asia Times (@thesouthasiatim) February 11, 2026
Στην επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα ενώ όλοι οι ομηροι απελευθερώθηκαν.
Φωτ. αρχείου
- Πρώην πιλότος του ΝΑΤΟ κρατείται 3,5 χρόνια χωρίς να του έχουν αποδοθεί κατηγορίες - Τι συνέβη
- «Ασέβεια» από τους Εργατικούς στη Βρετανία: Δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας»
- Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.