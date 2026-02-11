Ένοπλος εισέβαλλε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Hat Yai, στην περιφέρεια Σόνγκχλα της νότιας Ταϊλάνδης, κρατώντας ομήρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.

Σύμφωνα με το Reuters, δράστης είναι ένας 18χρονος, ο οποίος και συνελήθφη μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

🚨 BREAKING: An 18‑year‑old gunman opened fire at Prathan Khiriwat School in Hat Yai, Thailand, injuring at least two people, and taking a female staff member hostage, police say. #HatYai #ThailandShooting pic.twitter.com/ZFHnLLyXVr — The South Asia Times (@thesouthasiatim) February 11, 2026

Στην επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα ενώ όλοι οι ομηροι απελευθερώθηκαν.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

