Αλβανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στον επιχειρηματία που πούλησε τη γη για το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της αμφιλεγόμενης τουριστικής επένδυσης στις αλβανικές ακτές, στην οποία συμμετέχουν επενδυτές με επικεφαλής τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς οι αλβανικές αρχές ερευνούν τον επιχειρηματία που πούλησε την επίμαχη έκταση για πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, ξεπλύματος χρήματος και πλαστογράφησης οικονομικών στοιχείων.



Η υπόθεση εξελίσσεται παράλληλα με τις μαζικές και οργισμένες διαδηλώσεις που συνεχίζονται στα Τίρανα, όπου η επένδυση έχει μετατραπεί σε σύμβολο της διαμαρτυρίας απέναντι στην κρατική διαφθορά, τη διαχείριση της δημόσιας γης και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Επαρκείς ενδείξεις» για διακίνηση ναρκωτικών

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που αποκάλυψε το CBS News, ο Αρτούρ Σέχου, Αλβανοαμερικανός επιχειρηματίας που διαμένει στο Μαϊάμι και διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ερευνάται από την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) της Αλβανίας.

An Albanian-American man who sold land for a possible luxury development backed by President Trump's son-in-law Jared Kushner is under investigation for alleged drug trafficking and money laundering, Albanian court records reviewed by CBS News show. https://t.co/1sKqmcLh8R — CBS News (@CBSNews) July 2, 2026

Στα έγγραφα αναφέρεται ότι υπάρχουν «επαρκείς ενδείξεις» για πιθανή εμπλοκή του σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ενώ οι εισαγγελείς εξετάζουν παράλληλα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ενδέχεται να παραποιήθηκαν οικονομικά έγγραφα που σχετίζονται με άλλες επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων και των κατασκευών.

Η έρευνα εντάσσεται σε ευρύτερη επιχείρηση της SPAK κατά δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για δεκάδες άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Δεσμεύθηκαν περισσότερα από 127 εκατ. δολάρια

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν αλβανικό δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο βρίσκονταν περισσότερα από 127 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα προήλθε από την πώληση της επίμαχης έκτασης στην εταιρεία Albania Land Development.

Το OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) αποκάλυψε επίσης, ότι η δέσμευση των κεφαλαίων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για πιθανή απάτη γύρω από τους τίτλους ιδιοκτησίας της γης και για τη νομιμοποίηση των εσόδων που συνδέονται με την αγοραπωλησία.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ακόμη, κατά πόσο ο Σέχου απέκτησε εξαρχής την έκταση με παράνομο ή δόλιο τρόπο.

Το Ειδικό Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς επιβεβαίωσε στο CBS News την ύπαρξη της σχετικής δικαστικής απόφασης, ωστόσο αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της, επικαλούμενο το απόρρητο της προκαταρκτικής έρευνας.

Η γη που διχάζει την Αλβανία

Η έκταση βρίσκεται κοντά στο Ζβέρνετς, σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει ξενοδοχειακές μονάδες, πολυτελείς κατοικίες, γήπεδο γκολφ, μαρίνα και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη θα επηρεάσει ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Αδριατικής, όπου ζουν φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες και δεκάδες προστατευόμενα είδη.

Η αντίδραση της κοινωνίας υπήρξε πρωτοφανής. Για περισσότερο από έναν μήνα πραγματοποιούνται καθημερινές κινητοποιήσεις στα Τίρανα, οι οποίες έχουν λάβει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», καθώς οι διαδηλωτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση θυσιάζει έναν προστατευόμενο φυσικό χώρο προς όφελος ιδιωτικών επενδύσεων. Οι διαμαρτυρίες έχουν πλέον εξελιχθεί σε ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα με αιτήματα διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς.

Η σύνδεση με τον Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συγκαταλέγεται στους επενδυτές που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του έργου μέσω κοινοπραξίας επενδυτών.

Ωστόσο, η SPAK έχει διευκρινίσει ότι η ποινική έρευνα δεν στρέφεται κατά εταιρειών που συνδέονται με τον Κούσνερ ή τους επενδυτές του έργου, αλλά αφορά αποκλειστικά τις διαδικασίες απόκτησης και μεταβίβασης της γης, καθώς και την προέλευση των σχετικών κεφαλαίων.

Μετά τις αποκαλύψεις, εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε στο CBS News ότι η εταιρεία δεν αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και υποστήριξε πως όλες οι αγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα, προσθέτοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε νόμιμη διαδικασία των αλβανικών αρχών.

Η νομιμότητα της κυριότητας της έκτασης αμφισβητείται εδώ και χρόνια

Δικαστικά έγγραφα ήδη από το 2013 δείχνουν ότι κάτοικοι του Ζβέρνετς υποστήριζαν πως διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα επί της γης, ενώ η δικαστική διαμάχη παραμένει ανοικτή μέχρι σήμερα. Οι τοπικές κοινότητες καταγγέλλουν ότι ουδέποτε αποζημιώθηκαν, ενώ επιμένουν πως οι τίτλοι ιδιοκτησίας που παρουσιάστηκαν από τον Σέχου είναι προβληματικοί.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστήριξε ότι η ιδιοκτησία του ήταν «αδιαμφισβήτητη» και ισχυρίστηκε ότι πούλησε την έκταση μέσω μεσάζοντα, χωρίς να γνωρίζει ποιοι ήταν οι τελικοί αγοραστές.

Διεθνές πλέγμα εταιρειών

Εταιρικά έγγραφα δείχνουν ότι η Albania Land Development ανήκει σε ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Sazan Real Estate Development LLC με έδρα το Κατάρ.

Η πολυσύνθετη εταιρική δομή, σε συνδυασμό με τις ποινικές έρευνες για τους τίτλους ιδιοκτησίας και τη νομιμοποίηση κεφαλαίων, έχει εντείνει τον διεθνή έλεγχο γύρω από μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις που σχεδιάζονται σήμερα στην Αλβανία.

Παράλληλα, το ζήτημα έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ευρωβουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια των διαδικασιών και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η υπόθεση στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.



Πηγή: skai.gr

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