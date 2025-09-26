Θεάσεις drones για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη Δανία

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη Δανία, έκλεισε προσωρινά, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα drones, σύμφωνα με την αστυνομία και την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Η αναστάτωση ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης, όταν η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X.

Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα λόγω των ύποπτων εμφανίσεων drones. Ωστόσο, το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά στη 00:35 της Παρασκευής.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το δεύτερο μέσα σε δύο ημέρες, καθώς παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε και το βράδυ της Τετάρτης, με drones να παρατηρούνται κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας ανησυχία και νέες αντεγκλήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.

