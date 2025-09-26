Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη ένα προεδρικό υπόμνημα με το οποίο επαναφέρει τη θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον, ενώ η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι συμπλήρωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής σε υποθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μετέδωσε το CNN.

«Η θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον...», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αν σκοτώσουν κάποιον, θανατική ποινή. Και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό» συνέχισε, για να καταλήξει με ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη capital, η οποία σημαίνει πρωτεύουσα, (υπονοώντας την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουάσινγκτον) και την πρώτη λέξη της έκφρασης «Capital punishment» που σημαίνει θανατική ποινή.

«It’s a very interesting capital punishment, capital city. Capital, capital, capital», είπε χαρακτηριστικά.

NEW: President Trump signs a presidential memorandum directing the enforcement of death penalty laws in Washington, D.C. pic.twitter.com/DlWuReusmR — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

Το υπόμνημα δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην Μπόντι και στην Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, «να εφαρμόσουν πλήρως τη θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον, όπου τα στοιχεία και τα γεγονότα της υπόθεσης υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η θανατική ποινή», δήλωσε ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ.

Η Μπόντι, η οποίος στεκόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε: «Δεν το επιδιώκουμε μόνο για την Ουάσινγκτον, αλλά για όλη τη χώρα, ξανά».

H γενικός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται επίσης στη διαδικασία μεταφοράς κρατουμένων που είχαν έρθει από την πτέρυγα των μελλοθανάτων από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σε εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας.

«Τους μεταφέρουμε σε εγκαταστάσεις Supermax όπου θα τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για το υπόλοιπο της ζωής τους», είπε η Μπόντι.

Το προεδρικό υπόμνημα και τα σχόλια της Μπόντι έρχονται μετά τη δήλωση του Τραμπ τον περασμένο μήνα ότι θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής στην πρωτεύουσα του έθνους, χαρακτηρίζοντας την ως «πολύ ισχυρό προληπτικό» μέτρο. Οι πολιτείες, είπε τότε, «θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις».

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τα δικαστήρια της πόλης να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια, σχολιάζει το CNN.

Παραδοσιακά, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουάσινγκτον χειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων δολοφονίας στην πόλη και δεσμεύεται από τον κώδικα της πόλης που δεν επιτρέπει την θανατική ποινή.

Ωστόσο, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, το οποίο διώκει εγκλήματα τόσο στο τοπικό όσο και στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της πόλης - σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στη χώρα - θα μπορούσε να απαγγείλει ομοσπονδιακές κατηγορίες σε πολλές υποθέσεις που επισύρουν ποινή φυλάκισης και να επιδιώξει τη θανατική ποινή.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

