Συναγερμός για drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drones στον εναέριο χώρο του.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, όλες οι πτήσεις και οι αφίξεις ανεστάλησαν, ενώ πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι.

Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου που εκδόθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ 15 πτήσεις εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης, της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης,

Οι αρχές ασφαλείας σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο χειριστή του drone, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω περιστατικά.

