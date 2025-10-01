Λογαριασμός
Ο εμίρης του Κατάρ μίλησε με τον Τραμπ για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Ο εμίρης του Κατάρ συζήτησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη του Κατάρ στις προσπάθειες

Ντόναλντ Τραμπ ομιλία

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, συζήτησε σήμερα κατά τη διάρκειας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανακοίνωσε το Emiri Diwan, το επίσημο γραφείο του εμίρη του Κατάρ.

Ο σεΐχης Ταμίμ επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, πρόσθεσε.

