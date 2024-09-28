Το Ιράν δήλωσε σήμερα πως «η γραμμή του Χασάν Νασράλα θα συνεχιστεί», παρά τον θάνατο του ηγέτη του λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα στο αρχηγείο του στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Η ένδοξη γραμμή του ηγέτη της αντίστασης, Χασάν Νασράλα, θα συνεχιστεί και ο ιερός σκοπός του θα πραγματοποιηθεί με την απελευθέρωση της Κοντς (Ιερουσαλήμ), δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ σε δήλωσή της δεσμεύεται ότι «θα συνεχίσει τον αγώνα της για να αντιμετωπίσει τον εχθρό», αφού επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, όπως μεταδίδει το CNN.

Η ομάδα περιέγραψε τον Νασράλα ως «ιερό μάρτυρα» που ηγήθηκε της ομάδας από το 1992, λέγοντας ότι σκοτώθηκε σε «προδοτική σιωνιστική αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια» της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ είπε το πρωί του Σαββάτου ότι σκότωσε τον Νασράλα σε αεροπορική επιδρομή στη νότια Βηρυτό την Παρασκευή.

«Η ηγεσία της Χεζμπολάχ δεσμεύεται στον πιο υπέρτατο, ιερό και πιο αγαπητό μάρτυρα στο ταξίδι μας, γεμάτο θυσίες και μάρτυρες, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για να αντιμετωπίσει τον εχθρό, για την υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και τον σταθερό και έντιμο λαό της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Σεβασμιώτατος Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, προσχώρησε στους μεγάλους και αιώνιους μαρτυρικούς συντρόφους του, τους οποίους οδήγησε για σχεδόν τριάντα χρόνια, καθοδηγώντας τους από νίκη σε νίκη», συνέχισε.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar που ανήκει στη Χεζμπολάχ άλλαξε σε απαγγελίες Κορανίου, μια ισλαμική χειρονομία που κηρύσσει πένθος.

Η Χαμάς εξέδωσε επίσης δήλωση θρηνώντας τον Νασράλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

