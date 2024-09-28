Λογαριασμός
Περιορίζονται οι συγκεντρώσεις στο κεντρικό Ισραήλ σε 1.000 άτομα μετά τον θάνατο του Νασράλα

Περιορισμοί στις συγκεντρώσεις στο κεντρικό Ισραήλ, μετά τον θάνατο του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

central Israel

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε περιορισμούς στις συγκεντρώσεις στο κεντρικό Ισραήλ, μετά τον θάνατο του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Οι συγκεντρώσεις θα περιοριστούν σε 1.000 άτομα σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Λέει ότι περαιτέρω πιθανές αλλαγές στους περιορισμούς θα ανακοινωθούν εάν χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

