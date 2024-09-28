Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε περιορισμούς στις συγκεντρώσεις στο κεντρικό Ισραήλ, μετά τον θάνατο του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Οι συγκεντρώσεις θα περιοριστούν σε 1.000 άτομα σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Λέει ότι περαιτέρω πιθανές αλλαγές στους περιορισμούς θα ανακοινωθούν εάν χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.