Μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Βασίλισσα της Κεταμίνης» συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την πώληση ναρκωτικών που τελικά οδήγησαν στον θάνατο του ηθοποιού της σειράς «Φιλαράκια» (Friends), Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα (Jasveen Sangha) συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για 5 κατηγορίες: μία κατηγορία που έχει να κάνει με τη διατήρησης χώρου σχετικού με ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο δικηγόρος της, Μαρκ Γκεράγκος, δήλωσε στο BBC ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της».

Η Σάνγκα είναι ένα από τα πέντε άτομα –μεταξύ αυτών γιατροί και ο προσωπικός βοηθός του ηθοποιού– που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευσαν τον Πέρι με κεταμίνη, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του προς όφελός τους, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Η Σάνγκα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκιση έως 65 ετών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως μεταδίδει το BBC.

Σημειώνεται ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Αντζελες ως ένα «εμπορικό κέντρο ναρκωτικών» καθώς οι Αρχές βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια εφόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέρι βρέθηκε νεκρός σε τζακούζι στην αυλή του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, με την ιατροδικαστική εξέταση να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από οξεία επίδραση κεταμίνης.

