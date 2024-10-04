Ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι θα παρευρεθεί το Σάββατο στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβανία, την πόλη που έγινε η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο.

«Θα βρίσκομαι εκεί για να τον στηρίξω!», έγραψε ο Μασκ απαντώντας σε ανάρτηση του Τραμπ στο Χ που ανέφερε ότι θα επιστρέψει στο Μπάτλερ.

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2024

Μέχρι τώρα ο μεγιστάνας ιδιοκτήτης του Χ, της SpaceX και της Tesla, στήριζε τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο μόνο με «μυστικές» δωρεές και αναρτήσεις στο διαδίκτυο

Ο Μασκ χαρακτήρισε «σκληρό καρύδι» τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία και του πρόσφερε επισήμως τη στήριξή του μετά την απόπειρα εναντίον του στις 13 Ιουλίου, σηματοδοτώντας έτσι την υποστήριξή του προς τη δεξιά.

3 Φεβρουαρίου 2017: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, συνομιλεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με το Reuters, ο μεγιστάνας επιχειρηματίας - πριν αρχίσει να στηρίζει φανερά τον Τραμπ - χρηματοδοτούσε κρυφά για χρόνια μία συντηρητική πολιτική οργάνωση, που υποστήριζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, την ομάδα Building America’s Future.

Οι δωρεές είχαν ξεκινήσει από το 2022 και ανέρχονταν σε εκατομμύρια δολάρια ανέφεραν πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Ο Μασκ με τις δωρεές του ενίσχυε τις εκστρατείες της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επέκριναν την κυβέρνηση Μπάιντεν και διάφορες προοδευτικές πολιτικές πλατφόρμες, που και ο ίδιος ο Μασκ καταγγέλλει όλο και περισσότερο.

