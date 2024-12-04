Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στο Μιζούρι

Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τον φόνο εννιάχρονης το 2007 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στο Μιζούρι, ανακοίνωσε το βράδυ η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας αυτής των κεντρικών ΗΠΑ.

Πρόκειται για την 23η εκτέλεση που έγινε φέτος στη χώρα. Σε σχεδόν όλες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ενέσεων με θανατηφόρες χημικές ουσίες, πλην τριών που έγιναν με την πολύ αμφιλεγόμενη μέθοδο της εισπνοής αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) και μιας τέταρτης στο Μιζούρι.

Ο Κρίστοφερ Κόλινγκς, 49 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2012 για τον βιασμό και τον φόνο της Ρόουαν Φορντ, 9 ετών, θετής κόρης φίλου του. Ομολόγησε πως την απήγαγε, τη βίασε και κατόπιν τη στραγγάλισε, όταν αντιλήφθηκε πως τον αναγνώρισε, σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του. Κατόπιν έκρυψε το πτώμα του παιδιού σε καταβόθρα, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Οι συνήγοροι του Κρίστοφερ Κόλινγκς εξάντλησαν όλα τα νομικά μέσα που είχαν στη διάθεσή τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα αναστολής της εκτέλεσης προχθές Δευτέρα. Και ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Μάικ Πάρσον απέρριψε την ίδια ημέρα την τελευταία έκκληση για επιείκεια.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί στις 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Οι αρχές σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις, κατόπιν αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

