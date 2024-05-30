Έξι Γάλλοι συνελήφθησαν για κλοπή σπάνιου βάζου Μινγκ από βελγικό μουσείο

Έξι Γάλλοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την κλοπή ενός βάζου της δυναστείας Μινγκ από το Βασιλικό Μουσείο του Μαριμόντ, στο Βέλγιο, τον περασμένο Απρίλιο. Το κινέζικο, πορσελάνινο αγγείο του 16ου αιώνα βρέθηκε την Τρίτη στο Ρουμπέ, όπως ανακοίνωσαν η γαλλική αστυνομία και η εισαγγελία του Σαρλερουά.

Οι δράστες διέρρηξαν το μουσείο τη νύχτα της 20ής προς την 21η Απριλίου και έκλεψαν μόνο αυτό το βάζο, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, αφού έσπασαν την προθήκη του.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος διαπεριφερειακής συνεργασίας της δικαστικής αστυνομίας της περιφέρειας Νορ, τη Σουζάν Μοζέρ, το μουσείο έλαβε στη συνέχεια ένα αίτημα για καταβολή λύτρων.

Την Τρίτη, η γαλλική και η βελγική αστυνομία οργάνωσαν μια κοινή επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στο Ρουμπέ της Γαλλίας, κοντά στη Λιλ, και δύο άλλοι σε μικρή απόσταση, αλλά από τη βελγική πλευρά των συνόρων. Χθες Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, στα περίχωρα της Λιλ.

Οι ύποπτοι είναι όλοι τους Γάλλοι, νεαρής ηλικίας και ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές από άλλες υποθέσεις.

Το βάζο, που είναι διακοσμημένο με πολύχρωμα ψάρια και υδρόβια φυτά, έχει χαρακτηριστεί «θησαυρός» της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών. Σύμφωνα με το μουσείο του Μαριμόντ, πρόκειται για ένα «αριστούργημα των αυτοκρατορικών κινεζικών εργαστηρίων του 16ου αιώνα», δηλαδή της εποχής των Μινγκ. Κατασκευάστηκε «ειδικά για τον αυτοκράτορα (…) της εποχής εκείνης, τον Χρυσό Αιώνα της Κίνας», εξήγησε η Λις Γιανκόφσκι, συντηρήτρια των εξωευρωπαϊκών συλλογών του μουσείου.

Η Μοζέρ είπε ότι το βάζο φυλάσσεται σε έναν χώρο «υψηλής ασφάλειας» και τις επόμενες ημέρες «θα επιστραφεί στους Βέλγους φίλους μας». Έχει υποστεί ζημιές και θα περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η αποκατάστασή του, είπε η Μαρί Λεμπερέρ, μια εκπρόσωπος του μουσείου, εξηγώντας ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εκτεθεί και πάλι για το κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

