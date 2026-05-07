Θανατική ποινή με αναστολή σε δύο πρώην υπουργούς Άμυνας της Κίνας

Οι πρώην υπουργοί Άμυνας της Κίνας Γουέι Φενγκέ και Λι Σανγκφού καταδικάσθηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή για διαφθορά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι δύο άνδρες αποπέμφθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 2024 για «σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα», όπως κατ' ευφημισμόν αποκαλείται η διαφθορά.

Η θανατική ποινή με αναστολή στην Κίνα μετατρέπεται συνήθως σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν ο καταδικασθείς δεν διαπράξει νέα εγκλήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.

Πηγή: skai.gr

