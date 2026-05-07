Ανατριχίλα προκαλούν νέες αναφορές για «ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο. Πλούσιοι, διεστραμμένοι ξένοι που πυροβόλησαν αθώους κατά την πολιορκία του Σαράγεβο ανταγωνίζονταν για το ποιος θα μπορούσε να σκοτώσει τις πιο όμορφες γυναίκες, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο που παρουσιάζουν οι Times.

Οι πλούσιοι «κυνηγοί κεφαλών» έδωσαν 80.000 γερμανικά μάρκα μεταξύ 1992 και 1996 - περίπου 53.000 δολάρια την εποχή εκείνη - στους Σέρβους χειριστές τους για να σκοτώσουν γυναίκες μέσης ηλικίας στο πλαίσιο ενός ταξιδιού «ανθρώπινου σαφάρι».

Το ποσό αυξήθηκε σε 95.000 μάρκα για να πυροβολούν νεαρές γυναίκες και 110.000 μάρκα (72.000 δολάρια) για να πυροβολήσουν έγκυες γυναίκες.

Οι αποκαλύψεις εμφανίστηκαν στο βιβλίο του Κροάτη δημοσιογράφου Ντομαγκόι Μάργκετιτς «Πλήρωσε και Άνοιξε Πυρ», ο οποίος επικαλείται έγγραφα που παρέδωσε ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών της Βοσνίας Νέντζαντ Ούγκλιεν, ο οποίος σκοτώθηκε το 1996.

«Ο Ούγκλιεν έγραψε επίσης ότι οι ξένοι ανταγωνίζονταν για το ποιος θα μπορούσε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες», δήλωσε o Μάργκετιτς.

Ο Ούγκλιεν μίλησε με μέλη της σερβοβοσνιακής πολιτοφυλακής και φέρεται να έμαθε ότι μεταξύ των δραστών ήταν μέλος βασιλικής οικογένειας. «Έφτανε με ελικόπτερο, έμενε στη Βόγκοσκα κοντά στο Σεράγεβο και ήθελε να πυροβολήσει παιδιά», φέρεται να είπε ο Ούγκλιεν.

Παρόλο που οι τουρίστες πλήρωναν τους Σέρβους χειριστές τους, η ιδέα του σαφάρι δεν προήλθε από τη Σερβία, αλλά από την Κροατία, με εμπλεκόμενο τον Ζβόνκο Χόρβατιντσιτς — ο οποίος εργαζόταν για τις γιουγκοσλαβικές δυνάμεις πληροφοριών στην Κροατία πριν από τους πολέμους της δεκαετίας του 1990.

«Ήταν μια δραστηριότητα που χειρίζονταν οι υπηρεσίες ασφαλείας επειδή εμπλέκονταν ξένοι», εξήγησε ο Μαργκέτιτς.

«Όταν ξεκίνησε η πολιορκία του Σεράγεβο, πλούσιοι Ιταλοί τον ρώτησαν το καλοκαίρι του 1992 αν μπορούσαν να πάνε εκεί».

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σεράγεβο από ελεύθερους σκοπευτές και βομβαρδισμούς μεταξύ της περιόδου 1992 - 1996.

Πέρυσι, Ιταλοί εισαγγελείς διερεύνησαν ισχυρισμούς ότι πλούσιοι τουρίστες πλήρωσαν πάνω από 90.000 δολάρια για να πυροβολήσουν ανθρώπους σε ανθρώπινα σαφάρι.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τον ισχυρισμό του ερευνητή συγγραφέα Έτζιο Γκαβατσένι ότι «Υπήρχαν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι... άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μεταφερθούν εκεί για να πυροβολήσουν πολίτες».

Η έρευνα ξεκίνησε για να εντοπιστούν τυχόν Ιταλοί που εμπλέκονταν στη νοσηρή υπόθεση.

Τον Φεβρουάριο, ένας 80χρονος πρώην οδηγός φορτηγού τέθηκε υπό έρευνα στο πλαίσιο της έρευνας. Αντιμετωπίζει αρκετές κατηγορίες για προμελετημένη δολοφονία, αλλά πηγές δεν είπαν στο Reuters εάν όντως πραγματοποίησε τις δολοφονίες.

