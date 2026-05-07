Γιος του επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Ο γιος του επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς στις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ συνομιλίες για το μέλλον της Γάζας σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, καθώς οι ηγέτες της ισλαμιστικής οργάνωσης διεξάγουν συνομιλίες στο Κάιρο που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εκεχειρίας τους με το Ισραήλ.

Ο Αζάμ αλ Χάγια, γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, υπέκυψε σήμερα στα τραύματα που του προκάλεσε ισραηλινή επίθεση χθες, Τετάρτη, το βράδυ, δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς Μπασίμ Ναΐμ. Είναι ο τέταρτος γιος του εξόριστου ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια.

Ο Χάγια, που έχει επτά παιδιά, επιβίωσε πολλών προσπαθειών του Ισραήλ να τον σκοτώσει. Ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα πέρυσι με στόχο την ηγεσία της Χαμάς σκότωσε τον γιο του, παρότι ο Χάγια επέζησε. Άλλοι δύο γιοι του σκοτώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές απόπειρες κατά της ζωής του, σε πλήγματα στη Γάζα το 2008 και 2014. Μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα μετά την επίθεση χθες βράδυ, προτού ανακοινωθεί ο θάνατος του γιου του, ο Χάγια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες των μεσολαβητών να προχωρήσουν με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο επιβλέπει το αποκαλούμενο "Συμβούλιο Ειρήνης" του.

«Αυτές οι σιωνιστικές επιθέσεις και παραβιάσεις δείχνουν σαφώς ότι η κατοχική δύναμη δεν θέλει να συμμορφωθεί με μια κατάπαυση πυρός ή με την πρώτη φάση», είπε ο Χάγια. Η βία σημειώνεται ενώ η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις διεξάγουν συνομιλίες με μεσολαβητές της περιοχής και τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ειρήνης, τον Νικολάι Μλάντενοφ, αυτήν την εβδομάδα στο Κάιρο για την ώθηση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα στη δεύτερη φάση του, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο συμφώνησαν το Ισραήλ και η Χαμάς τον Οκτώβριο, προβλέπει αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και έναρξη της ανοικοδόμησης καθώς η Χαμάς θα καταθέτει τα όπλα της.

Όμως ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι 'αγκάθι' στις συνομιλίες για εφαρμογή του σχεδίου και παγίωση της κατάπαυσης πυρός του Οκτωβρίου με βάση την οποία σταμάτησαν δύο χρόνια πολέμου.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Ρόιτερς χθες ότι η οργάνωση είπε στον Μλάντενοφ ότι δεν θα εμπλακεί σε κρίσιμες συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης προτού το Ισραήλ εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν από την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα, περιλαμβανομένης μιας πλήρους παύσης των επιθέσεων.

Τουλάχιστον 830 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης πυρός, σύμφωνα με ντόπιους υγειονομικούς, ενώ το Ισραήλ λέει ότι μαχητές σκότωσαν τέσσερις στρατιώτες του την ίδια περίοδο.

Το Ισραήλ λέει ότι τα πλήγματά του έχουν στόχο να αποτρέψουν προσπάθειες της Χαμάς και άλλων Παλαιστίνιων μαχητών να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

