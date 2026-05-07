Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος Ρωσίας-Γερμανίας θα καταστρέψει ολοκληρωτικά την περίφημη γερμανική βιομηχανία και θα απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού στο σύνολό του.

«Το σαφές μας μήνυμα προς τις γερμανικές ελίτ προειδοποιεί ότι το πιο σοβαρό σενάριο καθιστά την τουλάχιστον αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή πολύ πιθανή και, στην πραγματικότητα, φέρνει το τέλος της ιστορίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενώ η δική μας ύπαρξη θα συνεχιστεί», έγραψε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε άρθρο για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας που δημοσιεύτηκε στο δίκτυο RT.

«Η περίφημη γερμανική βιομηχανία όχι μόνο θα υποστεί ζημιά, αλλά θα καταστραφεί ολοσχερώς και η γερμανική οικονομία θα καταρρεύσει πέρα ​​από κάθε ανάκαμψη», ισχυρίστηκε ο Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα πάντως με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, το υπόλοιπο λογικό και εξειδικευμένο προσωπικό θα καταφύγει στη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

«Προφανώς, μόνο μια ευθεία δήλωση τέτοιων σοβαρών συνεπειών μπορεί να φέρει τους υπερφίαλους κληρονόμους των Ναζί και τους Γερμανούς συμμάχους τους στη λογική, σώζοντας εκατομμύρια ζωές και στις δύο πλευρές του μετώπου», σημείωσε ο Μεντβέντεφ.

