Οι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ηγέτες της επίλεκτης επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Κίνα προειδοποίησαν την Τρίτη ότι το Πεκίνο μπορεί να προσπαθήσει να εμπλακεί με τον Ίλον Μασκ σε μια προσπάθεια να κερδίσει ευνοϊκές πολιτικές των ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Ο πρόεδρος της επιτροπής των Ρεπουμπλικανών Τζον Μουλένααρ και το μέλος της κατάταξης των Δημοκρατικών Ράτζα Κρισναμούρθι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να χρησιμοποιήσει επιχειρηματικούς ηγέτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Μασκ, που έχουν εμπορικά συμφέροντα στην Κίνα, για να προωθήσει τους στόχους του στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

«Για τον Ίλον Μασκ, πιστεύω ότι το ΚΚΚ θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία», είπε ο Μούλεναρ σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το thinktank του Ινστιτούτου Brookings στην Ουάσιγκτον.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η Κίνα χαιρετίζει την «αμοιβαία επωφελή συνεργασία» με «άνθρωπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Χαιρόμαστε που βλέπουμε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό να επενδύουν και να ξεκινούν επιχειρήσεις στην Κίνα, να εμβαθύνουν την παρουσία τους στην κινεζική αγορά και να μοιράζονται ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε μέσω email ο εκπρόσωπος της πρεσβείας Liu Pengyu.

Η Κίνα έχει κάποιες πιεστικές προτεραιότητες. Μόλις ένα μήνα μετά τη δεύτερη θητεία του, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 10% σε κινεζικά προϊόντα, ζήτησε μεγαλύτερους περιορισμούς στις κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και όρισε σκληροπυρηνικούς σε βασικές θέσεις.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Τραμπ στις εκλογές του 2024, θα μπορούσε να είναι ελκυστικός για το Πεκίνο ως πιθανός αγωγός στον Τραμπ, επειδή έχει γίνει ένας από τους στενότερους συμβούλους του προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ όρισε τον Μασκ να ηγηθεί μιας προσπάθειας ριζικής συρρίκνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε επίσης για χρόνια επαφή με ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα μπορεί επίσης να είναι σε θέση να χορηγήσει στον Μασκ πράγματα που θέλει. Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό του ενδιαφέρον στην Κίνα είναι η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, της οποίας ηγείται ως Διευθύνων Σύμβουλος. Η Tesla παρέδωσε το 36,7% των αυτοκινήτων της σε πελάτες στην Κίνα πέρυσι, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της παγκοσμίως με βάση τις πωλήσεις.

Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς της Tesla μειώθηκε στην Κίνα, καθώς οι εγχώριοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αναπτυχθεί και αντιμετώπισε ρυθμιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτόματης οδήγησης εκεί που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πωλήσεις, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές επέτρεψαν στις κινεζικές εταιρείες να προχωρήσουν.

Εκτός από την Tesla, μερικά από τα άλλα εγχειρήματα του Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εταιρείας πυραύλων και δορυφόρων SpaceX και της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης X - η τελευταία είναι απαγορευμένη στην Κίνα - θεωρούνται από το Πεκίνο ως κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Ένα «μέσο» για να παρακαμφθούν «τα γεράκια της Κίνας»

Ο Κρισναμούρθι είπε στην εκδήλωση του Brookings ότι το Πεκίνο θεωρούσε τον Μασκ ως «μέσο» για να παρακαμφθούν «τα γεράκια της Κίνας» στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς.

«Τον βλέπουν απολύτως ως πλεονέκτημα για αυτούς σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις, έναν τρόπο να παρακάμψουν τον Ρούμπιο, έναν τρόπο να παρακάμψουν τον Βαλς, έναν τρόπο να παρακάμψουν εκείνους που θεωρούν ότι είναι λιγότερο φιλικοί μαζί τους στα ζητήματά τους», είπε ο Κρισναμούρθι.

«Ελπίζω ότι ο πρόεδρος θα τους ακούει όλους πολύ προσεκτικά», είπε.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο Μασκ δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων στην κυβέρνηση Τραμπ και η πρωτοβουλία του για την αποτελεσματικότητα δεν έχει άμεση ανάμειξη στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Οι έπαινοι του Τραμπ για τον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μια μεγάλη συμφωνία με το Πεκίνο που θα παραγκωνίσει την Ταϊβάν. Η Κίνα διεκδικεί το νησί ως έδαφός της, και η Ταϊπέι ιστορικά υπολογίζει στην Ουάσιγκτον ως τον πιο σημαντικό υποστηρικτή της, έναν σημαντικό ερεθιστικό παράγοντα για την Κίνα.

Ο Κρισναμούρθι είπε ότι ανησυχεί ότι ο Τραμπ μπορεί να θέσει τα βασικά συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως την υποστήριξη για την Ταϊβάν ή την ελευθερία ναυσιπλοΐας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, για διαπραγμάτευση σε οποιεσδήποτε απευθείας συνομιλίες με τον Σι για να επιτύχει νίκες στο εμπόριο.

Ο Μούλεναρ είπε ότι είχε εμπιστοσύνη στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, αλλά και «περιορισμένες ελπίδες» για το τι θα μπορούσαν να επιτύχουν οι συνομιλίες με την Κίνα δεδομένης της αποτυχίας του Πεκίνου να τηρήσει τις υποσχέσεις του παρελθόντος.

