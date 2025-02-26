Μεξικό: Τέσσερις στρατιωτικοί κρίνονται ένοχοι για τους φόνους 5 νέων

Τέσσερις στρατιωτικοί κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία πέντε πολιτών το 2023 στο βορειοανατολικό Μεξικό, ενημέρωσαν χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποινικολόγος που εκπροσώπησε τις οικογένειες των θυμάτων.

Η ετυμηγορία, που απήγγειλε ομοσπονδιακός δικαστής τη Δευτέρα, κρίνει επίσης ένοχους τους στρατιωτικούς για τα σωματικά και ψυχικά τραύματα δυο επιζώντων του τραγικού συμβάντος, που εκτυλίχτηκε το βράδυ της 26ης Φεβρουαρίου 2023 στη Νουέβο Λαρέδο, πόλη που γειτονεύει με την αμερικανική πολιτεία Τέξας.

Τα θύματα ήταν άνδρες, όλοι τους κάτω των τριάντα ετών, που επέστρεφαν σπίτια τους από νυχτερινό κέντρο.

Καταδιώχθηκαν και έπεσαν σε ενέδρα στρατιωτικών που κινούνταν με τουλάχιστον τρία οχήματα του υπουργείου Άμυνας, εξήγησε ο Ραϊμούντο Ράμος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Νουέβο Λαρέδο.

Οι οικογένειες αισθάνονται ικανοποιημένες για την απόφαση, που «δικαιώνει τα παιδιά τους», καθώς «είχαν κατηγορηθεί πως ανήκαν στο οργανωμένο έγκλημα (...) πράγμα που αποδείχθηκε στο δικαστήριο πως ήταν ψευδές», σχολίασε ο Έδγαρ Νέτρο, συνήγορος συγγενών.

Οι ακροαματικές διαδικασίες στις οποίες θα απαγγελθούν οι ποινές αναμένεται να διεξαχθούν στις αρχές του Μαρτίου.

Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει καταγγελίες και επικρίσεις για τη «στρατιωτικοποίηση» της επιβολής του νόμου και την προστασία στρατιωτικών που «εγκληματούν».

Η πόλη Νουέβο Λαρέδο, κόμβος διέλευσης φορτίων που μεταφέρονται με χερσαία μέσα προς τις ΗΠΑ, μετατρέπεται συχνά σε θέατρο μαχών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικά με το καρτέλ Νορδέστε («βορειοανατολικό»), που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, η βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 480.000 ανθρώπους στο Μεξικό, χωρίς να λογαριάζονται οι δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, αφότου η τότε κυβέρνηση κήρυξε «πόλεμο» στα καρτέλ αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό για να καταπολεμήσει τη μάστιγα αυτή το 2006.

