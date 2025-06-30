«Θα κάνει τα πάντα για να βλάψει τον Τραμπ»: Πρώην φίλος του Μασκ μιλά για τον εμμονικό Ίλον

Ένας πρώην φίλος του Μασκ σε μια σπάνια συνέντευξή του, μιλά για τον Ίλον που ξέρει. Τον χαρακτηρίζει, μεταξύ άλλων εμμονικό, ενώ έχει μια συμβουλή να δώσει προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: δεν υποχωρεί εύκολα.

Ο Φίλιπ Λόου, βραβευμένος νευροεπιστήμονας που συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Στίβεν Χόκινγκ, το έμαθε αυτό με τον δύσκολο τρόπο το 2021, όταν απέλυσε τον Μασκ, έναν από τους πρώτους επενδυτές του, από το συμβουλευτικό συμβούλιο της νεοσύστατης επιχείρησης που ίδρυσε στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ο Λόου μιλώντας στο Politico, συνέθεσε ένα ψυχολογικό προφίλ του μεγιστάνα της τεχνολογίας, παρουσιάζοντάς τον ως έναν άνθρωπο με εμμονές, που αναζητά εκδίκηση, είναι πεινασμένος για εξουσία και κυνηγά συνεχώς την κυριαρχία.

Όπως ανέφερε, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αναζητά με κάθε τρόπο να ανταγωνιστεί με τους αντιπάλους του και να τους επισκιάσει. Ο Λόου τον ξέρει προσωπικά εδώ και 14 χρόνια και δεν πιστεύει πως ο Μασκ ωρίμασε με την πάροδο του χρόνου, και ίσως δεν ωριμάσει και ποτέ.

Παρόλο που οι δυο τους συνέχισαν να μιλούν για χρόνια μετά την απόλυση Μασκ, ο Λόου νιώθει πως του κράτησε κακία και η σχέση τους άλλαξε οριστικά. Τελικά, διαλύθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο νευροεπιστήμονας μαζί με άλλους επικριτές κατηγόρησαν τον δισεκατομμυριούχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκανε ναζιστικούς χαιρετισμούς στην εναρκτήρια συγκέντρωση του Τραμπ.

«Είχα το μερίδιο της ευθύνης σε ξεσπάσματα που έκανε ο Ίλον όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζοντάς τον, πιστεύω πως θα κάνει τα πάντα για να βλάψει τον πρόεδρο (Τραμπ)», λέει.

«Ταπεινώθηκε», λέει ο Λόου σχολιάζοντας το επεισοδιακό διαζύγιο Μασκ – Τραμπ. «Η όλη ιδέα ότι ο Ίλον θα είναι στο πλευρό του και θα βοηθήσει στο Κογκρέσο και θα επενδύσει σε προεκλογικές εκστρατείες για δεξιούς δικαστές. Ο Ίλον μπορεί να τα έκανε όλα αυτά, αλλά βαθιά μέσα του έχει τελειώσει (η σχέση με τον Τραμπ)».

Ο Λόου παρατηρεί επίσης πως ο Τραμπ τείνει να συμφιλιώνει με άλλους πρώην συνεργάτες του, όπως ο Στιβ Μπάνον «πιο εύκολα απ’ ότι με τον Ίλον».

Ο Μασκ και ο Λόου έγιναν αμέσως φίλοι μετά την πρώτη γνωριμία τους σε μια κοινωνική εκδήλωση στο Παρίσι, το 2011. Έκαναν παρέα, πήγαινε ο ένας στα πάρτι του άλλου, αντάλλαζαν συχνά μηνύματα και ιστορίες για τους προσωπικούς τους αγώνες.

Ο Μασκ προσφέρθηκε να επενδύσει στην εταιρεία του, η οποία χτίστηκε γύρω από μια μη επεμβατική συσκευή παρακολούθησης του εγκεφάλου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση καταστάσεων όπως η άπνοια ύπνου και οι νευρολογικές διαταραχές.

Συμμετείχε στη χρηματοδότηση της NeuroVigil το 2015 και έγινε σύμβουλος του. Ο Λόου είχε τη φήμη του καινοτόμου επιστήμονα, συνεργαζόταν με τη Nasa και είχε επιδιώξει με την τεχνολογία του να μεταφράσει τα εγκεφαλικά μηνύματα του Χόκινγκ σε ομιλία.

Ο Λόου θυμάται πώς ο Μασκ του έδωσε συμβουλές καθώς ο νευροεπιστήμονας ετοιμαζόταν να επισκεφθεί για πρώτη φορά τον Λευκό Οίκο, ως προσκεκλημένος του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. «Μου είπε "είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι"», αφηγήθηκε ο Λόου και σημείωσε πως «βλέπει τον Τραμπ περίπου με τον ίδιο τρόπο, απλά ένα ανθρώπινο ον».

Το 2021, ο Μασκ επιδίωκε να αποχωρήσει από την συμφωνία τους και να παραιτηθεί από το συμβουλευτικό συμβούλιο της NeuroVigil. Αντί να τον αφήσει να παραιτηθεί, ο Λόου τον απέλυσε, για να μην ασκήσει τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (options) και βλάψει τη NeuroVigil.

«Ας κόψουμε εδώ τους δεσμούς μας», του έγραψε σε ένα email. Ο Μασκ τότε είχε ξεκινήσει την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink και ονειρευόταν τον αποικισμό στον Άρη. «Καλή τύχη με τα εμφυτεύματά σας, όλα, και με την οικοδόμηση του Pottersville στον Άρη. Σοβαρά, μην τα βάζεις μαζί μου», σημείωσε ο Λόου στο μήνυμά του, το οποίο είδε και το Politico.

Αφού ο Μασκ αμφισβήτησε την πίστη του στο κίνημα MAGA, ο Λόου προβλέπει πως θα μπορούσε να επιδιώξει εκδίκηση παρασκηνιακά. «Δεν είναι θέμα αν θα το κάνει, αλλά πότε», σχολιάζει.

Σε άλλο σημείο αναφέρει πως «πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του θα πουν ότι άλλαξε. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Έχω δει αυτή την πλευρά του Ίλον όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω πως με την πάροδο του χρόνου, απλά βολεύτηκε με την ιδέα να δείχνει περισσότερα και τώρα φαίνεται να τον έχει επηρεάσει».

Όταν ο Μασκ δέχθηκε πυρά για τον ναζιστικό χαιρετισμό του στη συγκέντρωση του Τραμπ μετά την ορκωμοσία, ο Λόου, γιος επιζώντα του Ολοκαυτώματος, έστειλε το εξής μήνυμα στον μεγιστάνα: «Είμαι τόσο χαρούμενος που απέλυσα τον ηλίθιο πισινό σου» και τον προειδοποίησε να μάθει από την τύχη του Ροντιόν Ρασκόλνικοφ, του κεντρικού χαρακτήρα στο "Έγκλημα και τιμωρία", ο οποίος πείθει τον εαυτό του ότι οι εξαιρετικοί άνθρωποι δικαιολογούνται να διαπράττουν εγκλήματα, αν αυτά εξυπηρετούν έναν ανώτερο στόχο.

Πέρασαν τέσσερις ημέρες χωρίς απάντηση και ο Λόου διέγραψε την επαφή του, προτού ξεσπάσει σε μια ανοιχτή επιστολή σχεδόν 2.000 λέξεων που έγινε viral στο Facebook και το LinkedIn.

«Του γνωστοποίησα τη δυσαρέσκειά μου ως ένας από τους πιο στενούς πρώην φίλους του σε εκείνο το σημείο και τον μπλόκαρα», είπε. Στην επιστολή του περιέγραφε τον Μασκ ως ναρκισσιστή, σημειώνοντας πως έχει λαγνεία για την εξουσία. Ο Μασκ δεν του απάντησε ποτέ δημόσια.

Σύμφωνα με τον Λόου, αυτές οι τάσεις έκαναν τον Μασκ να ανήκει «σε μια δική του κατηγορία» στη Σίλικον Βάλεϊ - όπου εγκλωβίστηκε σε μάχες εξουσίας με πολλούς συνιδρυτές, από τον Πίτερ Θιλ της PayPal μέχρι τον Μάρτιν Έμπερχαρντ της Tesla και τον Σαμ Άλτμαν του OpenAI.

Στη συνέχεια, τάχτηκε στο πλευρό του Τραμπ, ως το πρώτο φιλαράκι του, έναν ρόλο που ο Λόου λέει πως ήταν η μεγαλύτερη επένδυση του πρώην φίλου του.

«Ο Ίλον έχει το δικό του μοτίβο να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει εταιρείες. Θέλει να τις αναλάβει, και αν δεν μπορεί να τις αναλάβει, τότε προσπαθεί να δημιουργήσει μια αντίπαλη οντότητα για να τις ανταγωνιστεί», λέει, ενώ για τη σχέση Μασκ – Τραμπ σχολιάζει πως «βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης και νομίζω πως ο Τραμπ προσπαθεί να το αποσιωπήσει προσπαθώντας να δείξει πως ο Μασκ δεν είναι τόσο επιθετικός, όσο είναι αυτός».

«Ο Ίλον έχει προσελκύσει αρκετούς από τους υποστηρικτές του Τραμπ, ώστε να αποτελεί πραγματική απειλή σε πολιτικό επίπεδο», εκτιμά επίσης ο Λόου, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να μονώσει καλύτερα τον εαυτό του μετριάζοντας την ατζέντα του. «Δεν συνειδητοποιεί τη μάχη που έχει στα χέρια του και ένας τρόπος για να κόψει την υποστήριξη από τον Ίλον είναι να υιοθετήσει στην πραγματικότητα κάποια από τα πράγματα που υποστηρίζει», σημειώνει.



