Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στα ύψη βρίσκεται ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς το κύμα καύσωνα, το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη μέρα του, κορυφώνεται σήμερα Δευτέρα.

Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 34°C σε περιοχές όπως το Λονδίνο και το Μπέντφορντσαϊρ, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα να αγγίξουν ακόμη και τους 35°C.

Εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 34°C θα πρόκειται για μία από τις τρεις θερμότερες ημέρες Ιουνίου που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, δεν πρέπει να σπάσει το ρεκόρ των 35,6°C που σημειώθηκε το 1976.

Το φεστιβάλ του Γκλάστον προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν από τον χώρο πριν από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, ώστε να αποφύγουν τη ζεστασιά της έντονης ζέστης, ενώ ο Γουίμπλεντον να βιώσει την πιο πρώτη μέρα του στην ιστορία.

Σε ισχύ παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα σε πέντε περιοχές από την Παρασκευή, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου προειδοποιεί για «σοβαρό» κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εφιστά την προσοχή, καλώντας τους ανθρώπους να ελέγχουν όσους είναι πιο ευάλωτοι και να λαμβάνουν «λογικές προφυλάξεις ενώ απολαμβάνουν τον ήλιο».

Τα στοιχεία του NHS δείχνουν ότι 30 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο πέθαναν και περίπου 2.100 χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μεταξύ 2013 και 2022.

Πάντως, δεν θα είναι όλη η χώρα υπό τις ίδιες συνθήκες. Η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία φαίνεται πως ξεφεύγουν από το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 17°C και 22°C και σταδιακή εμφάνιση βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι επίσημο κύμα καύσωνα καταγράφεται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο για τρεις συνεχόμενες ημέρες – όριο που κυμαίνεται μεταξύ 25°C και 28°C ανάλογα με την περιοχή.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα που καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για φέτος.

