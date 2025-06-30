Ο O Yeong-su, ο ηλικιωμένος ηθοποιός από τη Νότια Κορέα που έγινε παγκοσμίως διάσημος από τη συμμετοχή του στη σειρά – φαινόμενο του NETFLIX «Το παιχνίδι του καλαμαριού» (Squid Game) θα ξανακαθίσει στο εδώλιο για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο 80χρονος σήμερα O Yeong-su - o διάσημος παίκτης «001» - το 2024 κρίθηκε ένοχος για βίαιη σεξουαλική παρενόχληση γυναίκας το 2022 και καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή δύο ετών. Επίσης, διατάχθηκε να υποβληθεί σε 40 ώρες προγράμματος θεραπείας κατά της σεξουαλικής βίας.

Ο ηθοποιός άσκησε έφεση η οποία θα εξεταστεί από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Suwon στις 12 Αυγούστου.

'Squid Game' actor O Yeong-su faces retrial in sexual misconduct appeal

O "Gganbu Grandpa" κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 ότι αγκάλιασε και φίλησε μία γυναίκα παρά τη θέλησή της σε δύο περιπτώσεις, το καλοκαίρι του 2017, κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παραγωγής.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, παραδεχόμενος ότι επισκέφθηκε την κατοικία του θύματος και κράτησε το χέρι της, αλλά επιμένοντας ότι δεν υπήρξε ανάρμοστη επαφή.

Το 2022, έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, αυτή του Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά.

