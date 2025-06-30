Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε νέα δίκη για σεξουαλική παρενόχληση ο «παππούς» του Squid Game

Ο 80χρονος σήμερα O Yeong-su το 2023 κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε και τώρα το δικαστήριο θα εξετάσει την έφεσή του

Squid Game

Ο O Yeong-su, ο ηλικιωμένος ηθοποιός από τη Νότια Κορέα που έγινε παγκοσμίως διάσημος από τη συμμετοχή του στη σειρά – φαινόμενο του NETFLIX «Το παιχνίδι του καλαμαριού» (Squid Game) θα ξανακαθίσει στο εδώλιο για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Ο 80χρονος σήμερα O Yeong-su - o διάσημος παίκτης «001» - το 2024 κρίθηκε ένοχος για βίαιη σεξουαλική παρενόχληση γυναίκας το 2022 και καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή δύο ετών. Επίσης, διατάχθηκε να υποβληθεί σε 40 ώρες προγράμματος θεραπείας κατά της σεξουαλικής βίας.

Ο ηθοποιός άσκησε έφεση η οποία θα εξεταστεί από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Suwon στις 12 Αυγούστου. 

O "Gganbu Grandpa" κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 ότι αγκάλιασε και φίλησε μία γυναίκα παρά τη θέλησή της σε δύο περιπτώσεις, το καλοκαίρι του 2017, κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παραγωγής.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, παραδεχόμενος ότι επισκέφθηκε την κατοικία του θύματος και κράτησε το χέρι της, αλλά επιμένοντας ότι δεν υπήρξε ανάρμοστη επαφή.

Το 2022, έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, αυτή του Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Netflix ηθοποιός Squid Game
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark