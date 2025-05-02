Νορβηγία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Mongstad

Το διυλιστήριο πετρελαίου Mongstad στη Νορβηγία εκκενώθηκε σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε υποσταθμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρισκόταν στον χώρο, τόνισαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματίες, τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέσα για το περιστατικό.

Η εταιρεία διαχείρισης Equinor ανέφερε ότι υπάρχει καπνός στον χώρο του διυλιστηρίου και ότι έχουν κινητοποιηθεί ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Το Mongstad στη δυτική ακτή της Νορβηγίας έχει δυναμικότητα διύλισης περίπου 226.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της Equinor.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

