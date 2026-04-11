Ανώτερη ιρανική πηγή ανακοίνωσε το Σάββατο στο Reuters ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τα «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, χαιρετίζοντας την κίνηση ως ένδειξη «σοβαρότητας» στην επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για το ζήτημα της αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, διευκρινίζει το Reuters.



Η ιρανική πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί, σημείωσε ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ», κάτι που αναμένεται να αποτελέσει βασικό ζήτημα στις συνομιλίες.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ που συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκσί, είχε συνομιλίες με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, αναφέρει το Al Jazeera.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκσί, είχε συνομιλίες με τον Σαρίφ αναφέρει το Al Jazeera.

Με εκπροσώπους του «Πρώτα το Ισραήλ» δεν θα υπάρξει συμφωνία, και θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, με τον κόσμο να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κόστος, προειδοποιεί τις ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ για τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.