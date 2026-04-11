Με εκπροσώπους του «Πρώτα το Ισραήλ» δεν θα υπάρξει συμφωνία, και θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, με τον κόσμο να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κόστος, προειδοποιεί τις ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ (αριστερά στη φωτό με τον πρόεδρο του Ιράν) για τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

If we negotiate in Islamabad with representatives of 'America First,' an agreement beneficial to both sides and the world is probable. However, if we face representatives of 'Israel First,' there will be no deal; we will inevitably continue our defense even more vigorously than… April 11, 2026



«Αν διαπραγματευτούμε στην Ισλαμαμπάντ με εκπροσώπους του «Πρώτα η Αμερική», είναι πιθανή μια συμφωνία επωφελής και για τις δύο πλευρές και για τον κόσμο. Ωστόσο, αν αντιμετωπίσουμε εκπροσώπους του «Πρώτα το Ισραήλ», δεν θα υπάρξει συμφωνία. Αναπόφευκτα θα συνεχίσουμε την άμυνά μας ακόμη πιο δυναμικά από πριν, και ο κόσμος θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερο κόστος» τονίζει χαρακτηριστικά ο Αρέφ σε μήνυμά του στο X.



Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου είναι ειρωνική, καθώς στο Ισλαμαμπάντ οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν αυστηρά μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, και σε πρώτη φάση όχι απευθείας, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως οικοδεσπότης και διαμεσολαβητής.



Το Ιράν αρνείται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζει ως κράτος, ενώ και το Πακιστάν δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.