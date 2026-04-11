Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια που υπέστη στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τρία άτομα κοντά στον στενό του κύκλο, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση στο οικοδομικό συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνης και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα, ή και στα δύο πόδια, αναφέρουν και οι τρεις πηγές.

Ο 56χρονος αναρρώνει παρόλα αυτά από τα τραύματά του και παραμένει οξυδερκής, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικής διάσκεψης και λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου και των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, τόνιζαν δύο από τις πηγές.

Το ερώτημα εάν η υγεία του Χαμενεΐ του επιτρέπει να διαχειρίζεται κρατικές υποθέσεις έρχεται τη στιγμή που το ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει τον σοβαρότερο κίνδυνο εδώ και δεκαετίες, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινούν εντός της ημέρας στο Ισλαμαμπάντ.

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον στενό κύκλο του Χαμενεΐ παρέχουν την πιο λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του ηγέτη εδώ και εβδομάδες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις περιγραφές τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.