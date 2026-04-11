Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

Όλοι γνωρίζουμε πως τα 30 αργύρια είναι το απόλυτο σύμβολο της προδοσίας, όμως πίσω από το θεολογικό βάρος κρύβεται μια οικονομική πραγματικότητα.

Η συμφωνία του Ιούδα με τους Αρχιερείς δεν ήταν απλώς μια βιβλική σκηνή, αλλά μια κανονική εμπορική συναλλαγή της εποχής και ο αριθμός των αργυρίων συνιστά προσβολή προς το πρόσωπο του Ιησού και αυτό γιατί τα 30 αργύρια ήταν η τυπική αποζημίωση που όριζε ο νόμος για τον θάνατο ενός δούλου.

Προσφέροντας στον Ιούδα ακριβώς αυτό το ποσό, οι Αρχιερείς έστειλαν ένα κυνικό μήνυμα ότι για εκείνους, ο Θεάνθρωπος δεν άξιζε παραπάνω από έναν δούλο.

Αν μεταφέραμε όμως αυτή την πληρωμή στο σήμερα, για πόσα χρήματα πρόδωσε ο Ιούδας τον Ιησού;

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κάναμε τους παρακάτω υπολογισμούς:

Για να καταλάβουμε την αξία των χρημάτων, πρέπει να δούμε την αγοραστική τους δύναμη. Τα 30 αργύρια (πιθανότατα Στατήρες της Τύρου) αντιστοιχούσαν σε 120 δηνάρια.

Την εποχή εκείνη, το ένα δηνάριο ήταν το ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη ή ενός δούλου που νοικιαζόταν για εργασία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ιούδας έλαβε 120 μεροκάματα.

Αν υπολογίσουμε πως ένα μέσο καθαρό μεροκάματο στην Ελλάδα είναι 60€, τότε η μαθηματική πράξη μας δίνει: 120 ημέρες x 60€ = 7.200€. Αν όμως λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό και τη σπανιότητα του χρήματος στην αρχαιότητα, πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η πραγματική αγοραστική δύναμη των χρημάτων θα άγγιζε σήμερα τις 15.000€.

Αν εξετάσουμε τα 30 αργύρια αποκλειστικά ως μέταλλο, τα δεδομένα αλλάζουν λόγω της χρηματιστηριακής ανόδου του ασημιού. Κάθε νόμισμα περιείχε περίπου 14 γραμμάρια καθαρού ασημιού, δηλαδή συνολικά 420 γραμμάρια. Με την τρέχουσα τιμή του ασημιού να κυμαίνεται στα 2,08€ ανά γραμμάριο, η αξία του μετάλλου ανέρχεται σε περίπου 874€.

Έτσι, το συμπέρασμα είναι πως αν ο Ιούδας ζούσε στο 2026, θα είχε προδώσει τον Ιησού για ένα εξευτελιστικό ποσό, που σίγουρα δεν θα τον έκανε πλούσιο.



Πηγή: skai.gr

