Σλοβακία: Πρόταση μομφής από την αντιπολίτευση κατά του Φίτσο

Κόμματα της σλοβακικής αντιπολίτευσης θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ανακοίνωσε ο Μίχαλ Σιμέκα, επικεφαλής του κόμματος Προοδευτική Σλοβακία, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση μομφής ακολουθεί το ταξίδι του Ρόμπερτ Φίτσο στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο Ρόμπερτ Φίτσο έφυγε από τη Σλοβακία. Αντί να βρίσκεται στη χώρα του εργαζόμενος για να επιλύσει προβλήματα, πετά ανά τον κόσμο και υποκλίνεται σε δικτάτορες», δήλωσε κατά την διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου ο Μίχαλ Σιμέκα.

Πηγή: skai.gr

