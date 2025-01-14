Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει τρομοκρατικές επιθέσεις σε ενεργειακή υποδομή και σχεδιάζουν να καταστήσουν ανενεργό τον TurkStream, υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου κατά την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της ρωσικής διπλωματίας το 2024.



«Οι ΗΠΑ δεν θέλουν αντιπάλους σε κανέναν τομέα, ξεκινώντας από την ενέργεια, όπου επιδοκιμάζουν ασύστολα τις τρομοκρατικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην καταστροφή των θεμελίων της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και όπου υποκινούν τους Ουκρανούς «πελάτες» τους να στοχοποιήσουν τώρα τον TurkStream μετά τους αγωγούς Nord Stream» σημείωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας σύμφωνα με το TASS.



Ο Ρώσος υπουργός επισήμανε ότι η εγκατάλειψη του θεμιτού ανταγωνισμού και η χρήση αδίστακτων και επιθετικών μεθόδων καταστολής του φαίνεται στην πολιτική κυρώσεων, την οποία οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν κάνει τη βάση των ενεργειών τους στην παγκόσμια σκηνή» κατά της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων. «Και η αθλητική σφαίρα είναι ένα πλήρες έπος μετατροπής των δίκαιων αγώνων, των δίκαιων τουρνουά σε κάτι που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας (σ.σ Αμερική), η οποία έχει ανακηρυχθεί νικήτρια σε όλα», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δευτέρα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε, ανεπιτυχώς, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε έναν σταθμό διανομής του αγωγού TurkStream, του μοναδικού που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αφού σταμάτησε η διαμετακόμισή του μέσω του ουκρανικού εδάφους, την 1η Ιανουαρίου.

