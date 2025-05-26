Γερμανία: Όχι στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ λένε βουλευτές

Με φόντο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, βουλευτές του μεγάλου συνασπισμού τάσσονται ανοιχτά κατά των αποστολών όπλων στο Ισραήλ στο πρότυπο της Ισπανίας, που ζητά «παγκόσμιο εμπάργκο» σε αντίστοιχες εξαγωγές.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Ολοένα περισσότερες είναι πλέον οι φωνές εντός της γεμανικής βουλής που ζητούν να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων από τη Γερμανία στο Ισραήλ εξαιτίας της διαρκώς εντεινόμενης επισιτιστικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο εκπρόσωπος της Κ.Ο. του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής Άντις Αχμέτοβιτς σε δηλώσεις του στο περιοδικό Stern αναφέρει ότι «γερμανικά όπλα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανθρωπιστικές καταστροφές και για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τον «μεγάλο συνασπισμό» Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών.

Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Δίκτυο Συντακτών RND, και ο βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών Ραλφ Στέγκνερ δήλωσε ότι «η ανθρωπιστική κρίση κατά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού καθώς και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να τερματιστεί αμέσως και να μην στηριχθεί περαιτέρω με γερμανικά όπλα».

Υπόλογη και η Γερμανία για «εγκλήματα πολέμου»;

Σε πιο σκληρή γραμμή κινείται η βουλευτής του SPD Ίζαμπελ Καντεμαρτόρι, προειδοποιώντας ότι με τη συνέχιση των αποστολών όπλων στο Ισραήλ η Γερμανία θα μπορούσε να καταστεί συνένοχη σε «εγκλήματα πολέμου» και να συρθεί νομικά ακόμα και στο Διεθνές Δικαστήριο.

Όμως κριτική προς το Ισραήλ έρχεται και από τους κόλπους της Χριστιανικής Ένωσης με τον Άρμιν Λάσετ, επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη γερμανική βουλή, να δηλώνει στο δημόσιο δίκτυο ZDF ότι «οι αργές παραδόσεις τροφίμων αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο», τονίζοντας ότι ο πληθυσμός της Γάζας πρέπει να προστατεύεται και να έχει πρόσβαση σε τροφή ακόμα και εν καιρώ πολέμου. «Το να αφήνουμε ανθρώπους να λιμοκτονούν αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου» δήλωσε ο Άρμιν Λάσετ.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.