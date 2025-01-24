Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τους «γίγαντες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, TikTok και X, να λάβουν μέρος σε ένα τεστ για να διαπιστώσει εάν κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση ενόψει των γερμανικών εκλογών τον επόμενο μήνα, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, Microsoft, TikTok, LinkedIn, Google, Snap, Meta και X κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο "stress test" στις 31 Ιανουαρίου για να ελέγξουν ότι διαθέτουν επαρκείς διασφαλίσεις για τον μετριασμό των κινδύνων στις πλατφόρμες τους, όπως απαιτείται από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DSA).

Το stress test περιλαμβάνει πιθανά σενάρια όπου με βάση τον (συγκεκριμένο) νόμο (DSA) ελέγχεται το πώς θα αντιδρούσαν οι πλατφόρμες σε αυτά τα συγκεκριμένα σενάρια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ Τόμας Ρεγκνιέρ σε συνέντευξη Τύπου.

Εκπρόσωπος της TikTok δήλωσε ότι έλαβε την πρόσκληση και θα παρευρεθεί στη συνάντηση στις 31 Ιανουαρίου.

Ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι ανώτατα στελέχη στις εταιρείες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, μαζί με άλλους ειδικούς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DSA).

Το τεστ είναι το πρώτο που πραγματοποιείται για εθνικές εκλογές, είπε ο Ρεγκνιέρ, μετά από αυτό που διεξήχθη πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι.

«Αυτό ήταν πολύ επιτυχημένο... οπότε υπάρχει βούληση να γίνει αυτό μαζί με τις γερμανικές Αρχές», είπε.

Το τεστ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

